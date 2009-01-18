Skidka.ru - кэшбэк сервис

Российская компания СКИДКА РУ основана в 2011 году топ-менеджерами розничной сети мобильной электроники Цифровой центр ИОН.
Наша цель – сделать ваши покупки как можно дешевле. А главным элементом экономии мы сделали скидку-кэшбэк.
Скидка-кэшбэк – относительно новая интернет-технология, позволяющая покупателю получать обратно часть денег, потраченных на покупки в интернете. Возврат происходит не в виде бонусов и баллов, а «живыми» деньгами, которые поступают в личный кабинет на СКИДКА РУ и могут быть переведены на мобильный телефон, банковскую карту или электронный кошелёк.
Всё, что нужно сделать, чтобы получать скидку-кэшбэк – зарегистрироваться и переходить в интернет-магазины через СКИДКА РУ.
Для пользователей смартфонов мы разработали мобильные приложения, и ежедневно трудимся над тем, чтобы сделать их лучшими в Google Play, AppStore и Windows Phone Store.
Мы постоянно работаем над новыми технологиями, которые позволят вам экономить время и деньги.
Сейчас мы в самом начале пути, но ваши отзывы говорят нам, что мы идём в верном направлении.
Магазины: 743
Вывод средств: от 1 рубля на сотовую связь, банковские карты, игры, тройка, телевидение, йота интернет, одноклассники.