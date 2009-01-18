Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Payback.ua - кэшбэк сервис

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Обсуждаем посредников, которые помогают выбрать, купить, оплатить и доставить товары.
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Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
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Старый Сегодня, 11:23
#1
MMGP
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 13,072
Благодарностей: 4,680
УГ: 18
подарки
награды Волшебный горшочек 
Payback.ua - кэшбэк сервис


О сайте:
Цитата:
Кэшбэк сервис payBack поможет вам экономить до 15% от потраченной суммы в интернет-магазинах Украины и мира.

Aliexpress, Gearbest, Rozetka, Эльдорадо и много других - сотни магазинов готовы платить за Ваши покупки!

Кэшбэк — это живые деньги, которые вы можете вывести и потратить по своему усмотрению.
А в условиях постоянно растущего курса доллара - это реальная экономия!
Ведь начисление кэшбэка происходит в валюте магазина: USD, EUR або UAH.
(либо, по желанию клиента - в UAH)
Магазины: 119

Вывод средств:
Минимальные суммы и комиссии:
пополнение номера мобильного телефона - 10 грн. (в т.ч. комиссия 1%, минимум 2 грн.);
вывод средств на банковскую карту - 50 грн. (в т.ч. комиссия 2%);
вывод средств на кошелек Webmoney WMU - 50 грн (в т.ч. комиссия 1%);
вывод средств на кошелек Webmoney WMZ - 5 $ (в т.ч. комиссия 1%)

Регистрация
tiu-bik на форуме  
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

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