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klubskidok.com.ua - кэшбэк сервис

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Старый Сегодня, 11:08
#1
MMGP
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 13,066
Благодарностей: 4,679
УГ: 18
подарки
награды Волшебный горшочек 
klubskidok.com.ua - кэшбэк сервис


О сайте:

Цитата:
Cashback (кэшбэк) в переводе с английского означает возврат наличных.
Это скидка в виде возврата покупателю части денег, которые он потратил на покупку.

Всего на нашем сайте более 80 магазинов, работающих с кэшбэком. Размер кэшбэка зависит от условий магазина. Это может быть процент от суммы заказа или фиксированная сумма.

Например, вы решили купить ноутбук в интернет-магазине «Эльдорадо» за 5900 гривен. В «Эльдорадо» кэшбэк равен 4%, значит, за эту покупку мы вернём 236 гривен.

Чтобы получить кэшбэк, перед покупкой вам нужно зайти на klubskidok.com.ua, выбрать магазин «Эльдорадо», перейти в него и сделать покупку так, как делаете обычно.

В течение нескольких часов на ваш счет в «Клубе скидок» будут зачислены 236 гривен, которые вы сможете вывести через 4-5 недель на мобильный телефон, банковскую карту или Webmoney.

Почему мы возвращаем деньги за покупки?

Мы привлекаем покупателей в магазины. За это магазины платят нам комиссионные. Этими комиссионными мы делимся с вами.

В результате все в выигрыше: магазин совершил продажу, мы получили часть комиссионных, а вы получили обратно часть потраченных денег.

Магазины: 91

Вывод средств: на гривневую карту
любого украинского банка, мобильный телефон или Webmoney.
Минимальная сумма вывода 20 гривен.

Регистрация
tiu-bik на форуме  
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Метки
клуб скидок, клубскидок, отзывы
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 11:13
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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