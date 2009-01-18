| Обсуждаем посредников, которые помогают выбрать, купить, оплатить и доставить товары.
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Сегодня, 11:13
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Сегодня, 11:08
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#1
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MMGP
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 13,066
Благодарностей: 4,679
УГ: 18
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klubskidok.com.ua - кэшбэк сервис
О сайте:
Цитата:
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Cashback (кэшбэк) в переводе с английского означает возврат наличных.
Это скидка в виде возврата покупателю части денег, которые он потратил на покупку.
Всего на нашем сайте более 80 магазинов, работающих с кэшбэком. Размер кэшбэка зависит от условий магазина. Это может быть процент от суммы заказа или фиксированная сумма.
Например, вы решили купить ноутбук в интернет-магазине «Эльдорадо» за 5900 гривен. В «Эльдорадо» кэшбэк равен 4%, значит, за эту покупку мы вернём 236 гривен.
Чтобы получить кэшбэк, перед покупкой вам нужно зайти на klubskidok.com.ua, выбрать магазин «Эльдорадо», перейти в него и сделать покупку так, как делаете обычно.
В течение нескольких часов на ваш счет в «Клубе скидок» будут зачислены 236 гривен, которые вы сможете вывести через 4-5 недель на мобильный телефон, банковскую карту или Webmoney.
Почему мы возвращаем деньги за покупки?
Мы привлекаем покупателей в магазины. За это магазины платят нам комиссионные. Этими комиссионными мы делимся с вами.
В результате все в выигрыше: магазин совершил продажу, мы получили часть комиссионных, а вы получили обратно часть потраченных денег.
Магазины:
91
Вывод средств:
на гривневую карту
любого украинского банка, мобильный телефон или Webmoney.
Минимальная сумма вывода 20 гривен.
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Сегодня, 11:13
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