Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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ПАММ-счет ADShort:10001476 (ICE FX)

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Старый Сегодня, 11:01
#1
Форекс-блогер
 
Аватар JASumy
 
Имя: Артем
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 22.10.2011
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ПАММ-счет ADShort:10001476 (ICE FX)
Управляемый Счет ADShort:10001476 (ICE FX)

Дата создания: 09.04.2017
Тип счета: STP
Валюта счета: USD

Управляющий (базовый счет)
Текущий капитал управляющего: 652 USD
Максимальная просадка за неделю: 30%
Максимальное кредитное плечо: 1:100
Подробнее о максимальной просадке
Размер макс. просадки определяет глубину потерь, по достижению которой торговля на счету будет автоматически закрыта и заблокирована до следующего периода (недели или суток в зависимости от сработанного параметра)


Инвестор
Минимальная инвестиция ПАММ: 100 USD
Минимальная инвестиция МАМ (индивидуальный инвестиционный счет): 100 USD
Вознаграждение управляющего: 25% (75% получает инвестор)
Вознаграждение агента (с прибыли управляющего): 1%

Анкета трейдера

Тип торговой системы: Скальпинг
Торгуемые инструменты: Все валюты
Приемы по увеличению риска:
Прошлые счета: неизвестно

Дополнительно:
Обзор форекс-брокера ICE FX
Мониторинг счетов ICE FX
Ветка ICE FX на этом форуме

Инвестировать в счет:
Adovgan || ADShort
__________________
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JASumy на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:43
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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