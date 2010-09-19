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Стартап Evaptainers создал инновационный холодильник и получил грант $500 000

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Стартап Evaptainers создал инновационный холодильник и получил грант $500 000


По данным OECD (Организации экономического сотрудничества и развития), около 1,4 миллиарда человек во всем мире сегодня не имеют доступа к электроэнергии, в основном в сельских районах в Юго-Восточной Азии, Китае, Индии и в Африке.

В то время как другие компании сосредоточены на подключении этих регионов к электросетям и разработке новых источников энергии, стартап с названием Evaptainers создал инновационный холодильник, который совсем не требует электричества. Вместо этого он работает на воде и в нем продукты питания и напитки хранятся при значительно более прохладной температуре, чем температура снаружи него.

Соучредители Evaptainers Спенсер Тейлор, Куанг Труонг и Джереми Фрайер-Биггс при разработке своего современного охлаждающего устройства учитывали стародавний метод «горшок в горшке». Древние холодильники содержали два глиняных горшка, которые были вложены один в другой. Прослойку между ними заполняли мокрым песком, при этом вода в процессе своего испарения заметно охлаждала внутренний горшок. Также эта технология имеет сходство с процессом потоотделения человека.



Тейлор прокомментировал: ”Когда мы потеем, молекулы воды выделяют тепло из наших тел, чтобы пройти трансформацию и затем испариться. По мере того, как это происходит, мы остываем. Наш холодильник содержит воду в отдельном резервуаре и проницаемые мембраны, которые доставляют эту воду в испарительные радиаторы“.

Каждый охладительный блок новой модели (EV-8) холодильников данной компании требует около 1/3 литра воды для работы жарким днем при влажности воздуха менее 65 процентов. Вместительность подобных холодильников составляет 60 литров. Технология стартапа позволяет удерживать в нем температуру примерно на 35 градусов по Фаренгейту ниже (примерно на 20 °C), чем температура окружающего воздуха.

Для того чтобы включить устройство, пользователю просто нужно налить воду в отверстие сверху. При этом можно использовать не питьевую воду. Также Evaptainers можно легко складывать, что делает его легко переносимым и очень удобным для транспортировки в сельских районах, которые больше всего нуждаются в подобных холодильниках.

Главная миссия компании – помочь уменьшить объемы испорченных продуктов питания в тех местах, где люди с трудом зарабатывают себе на жизнь. В настоящее время в ее штате имеется всего пять сотрудников в Северной Америке и два в Северной Африке. Для начала своей деятельности компания привлекла почти полмиллиона долларов в виде грантового финансирования от USAID (Агентство США по международному развитию).



Труонг сообщил изданию TechCrunch, что на создание данного оригинального стартапа его вдохновили курсы, которые он вел в Школе права и дипломатии имени Тафтс Флетчер и MIT, а также множество неудачных усилий неправительственных организаций и филантропов с целью накормить мир.

Основатель Evaptainers заявил следующее: ”На примере различных сельскохозяйственных проектов вы можете увидеть, что люди, тратящие миллионы на попытку построить в этих местах склады с холодильным оборудованием, были вынуждены бороться с массовым взяточничеством, коррупцией и многими другими проблемам, затрудняющими создание чего-либо нового. Но тогда остается вопрос, что делать, если у вас отсутствует подключение к электросети и нет никаких розеток. И здесь можно кратко ответить – нужно создать то, что совсем не требует электричества“.

Кроме заинтересованности компании в оказании помощи людям, которые живут без надежного доступа к еде и электричеству, Evaptainers рассматривает возможность разработки других вариантов своих холодильников для сторонников активного отдыха и любителей кемпингов.

”Мы бы хотели, чтобы инвесторы из США активно поддержали наше стремление предоставить эту технологию людям из бедных сельских районов и производителям продуктов питания на развивающихся рынках“, – сообщил Тейлор.

Перевод специально для форума MMGP.ru

https://techcrunch.com/2017/06/02/ev...-and-families/

https://text.ru/antiplagiat/5932596d99bd7
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