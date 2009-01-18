Cashy.ru - кэшбэк сервис

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Что такое Кэшбэк?
Кэшбэк (CashBack) - возврат части стоимости оплаченной покупки в интернет-магазине на личный счет покупателя Cashy.ru
Как получить кэшбэк?
1. Зарегистрироваться на сайте www.cashy.ru
2. Перейти в интернет-магазин по ссылке - Получить Кэшбэк
3. Оформить заказ в корзине магазина (оплатить можно любым способом, в том числе наличными)
4. После успешной покупки на Ваш баланс будет зачислена часть стоимости оплаченной покупки (Кэшбэк)
5. Дождаться подтверждения и вывести деньги удобным способом
Какой срок подтвержения?
От 15 до 45 суток. У каждого магазина срок подтверждения заказа различается
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Вывод средств:
вебмани и мобильный телефон. комиссия 10 процентов.
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