Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Cashy.ru - кэшбэк сервис

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Обсуждаем посредников, которые помогают выбрать, купить, оплатить и доставить товары.
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Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 10:52
#1
MMGP
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 13,066
Благодарностей: 4,679
УГ: 18
подарки
награды Волшебный горшочек 
Cashy.ru - кэшбэк сервис


О сайте:

Цитата:
Что такое Кэшбэк?
Кэшбэк (CashBack) - возврат части стоимости оплаченной покупки в интернет-магазине на личный счет покупателя Cashy.ru

Как получить кэшбэк?
1. Зарегистрироваться на сайте www.cashy.ru

2. Перейти в интернет-магазин по ссылке - Получить Кэшбэк

3. Оформить заказ в корзине магазина (оплатить можно любым способом, в том числе наличными)

4. После успешной покупки на Ваш баланс будет зачислена часть стоимости оплаченной покупки (Кэшбэк)

5. Дождаться подтверждения и вывести деньги удобным способом

Какой срок подтвержения?
От 15 до 45 суток. У каждого магазина срок подтверждения заказа различается
Магазины:496

Вывод средств: вебмани и мобильный телефон. комиссия 10 процентов.

Регистрация
tiu-bik на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 11:13
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

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