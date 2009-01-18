Backly - кэшбэк сервис

Полтора года назад мы бросили свою основную работу и начали заниматься только одним проектом - Бэкли. Это наша страсть и наша любовь. Бэкли делается так, чтобы мы ощущали радость за выполненную работу, а вы - радость от полученного кешбэка. Мы обожаем делать качественные продукты, поэтому уделяем все свое время Бэкли. У нас море планов и десяток идей для развития, и мы рады, что вы выбрали нас и даете нам возможность делать свое любимое дело. Это самое ценное и лучшее, что было с нами.
— Андрей и Антон, создатели Бэкли.
Зачем нужен Бэкли?
Бэкли – это платформа, позволяющая вам получать определенный процент от ваших покупок на ваш счет в нашей системе. Процент получаемого вами вознаграждения зависит от магазина и может варьироваться от 0.5% до 10%. Так же этот процесс называется кэшбек.
Магазины: 252
Вывод средств: банковская карта рф, qiwi, yandex money, wmr, megafon, biline, mts, tele2, вывод через товар, украинские банковские карты.
Минимальная сумма вывода 650 рублей.