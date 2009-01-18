Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Backly - кэшбэк сервис

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Обсуждаем посредников, которые помогают выбрать, купить, оплатить и доставить товары.
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Старый Сегодня, 10:28
#1
MMGP
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 13,066
Благодарностей: 4,679
УГ: 18
подарки
награды Волшебный горшочек 
Backly - кэшбэк сервис


О сайте:
Цитата:
Полтора года назад мы бросили свою основную работу и начали заниматься только одним проектом - Бэкли. Это наша страсть и наша любовь. Бэкли делается так, чтобы мы ощущали радость за выполненную работу, а вы - радость от полученного кешбэка. Мы обожаем делать качественные продукты, поэтому уделяем все свое время Бэкли. У нас море планов и десяток идей для развития, и мы рады, что вы выбрали нас и даете нам возможность делать свое любимое дело. Это самое ценное и лучшее, что было с нами.
— Андрей и Антон, создатели Бэкли.
Зачем нужен Бэкли?
Бэкли – это платформа, позволяющая вам получать определенный процент от ваших покупок на ваш счет в нашей системе. Процент получаемого вами вознаграждения зависит от магазина и может варьироваться от 0.5% до 10%. Так же этот процесс называется кэшбек.

Магазины: 252

Вывод средств: банковская карта рф, qiwi, yandex money, wmr, megafon, biline, mts, tele2, вывод через товар, украинские банковские карты.
Минимальная сумма вывода 650 рублей.

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tiu-bik на форуме  
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backly, backly ru, backly отзывы
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

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