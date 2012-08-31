Крупный британский брокер предоставил клиентам доступ к шведским Bitcoin ETN

Клиенты Hargreaves Lansdown, крупнейшей розничной торговой платформы Великобритании (70 млрд. фунтов стерлингов инвестиций, 876 000 клиентов), теперь могут инвестировать в биткоин через биржевые обязательства (ETN).
Платформа предлагает своим клиентам доступ к Bitcoin ETN, выпущенным XBT Provider - шведской компанией, которая добавила биткоин в список биржевых индексных облигаций на шведской фондовой бирже.
«Команда Hargreaves Lansdown предоставляет британским инвесторам профессиональный и быстрый доступ к экосистеме биткоина в Великобритании и Европе. Это подойдёт инвесторам, которые хотят приобрести биткоин, но не хотят, чтобы проблемы безопасности и регулирования были связаны с покупкой криптовалюты непосредственно на криптовалютных биржах», - сообщил Райан Радлоф (Ryan Radloff), глава инвестиционных коммуникаций XBT Provider.
По его словам, платформа Hargreaves Lansdown расширит базу инвесторов биткоина, привлекая как розничных, так и институциональных клиентов.