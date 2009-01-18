Getcashback.ru - кэшбэк сервис

Портал Getcashback.ru представляет зарегистрированным пользователям Портала возможность вернуть часть потраченных средств при совершении покупок в сети.
Портал Getcashback.ru представляет из себя навигационную площадку, перенаправляющую покупателя (зарегистрированного пользователя портала) на Web-сайты профильных интернет-магазинов, с которыми Портал Getcashback.ru имеет партнёрские соглашения.
Кэшбэк (от англ. cashback или амер. cash back — возврат наличных денег) — термин, который используется в сферах интернет-торговли, также банковского дела и игорного бизнеса в качестве обозначения разновидности бонусной программы для привлечения клиентов и повышения их лояльности.
Термин «cashback» на нашем портале применяется как обозначение возврата части стоимости покупки на личный счет покупателя на Портале Getcashback.ru, при условии совершения покупки с использованием и на условиях Портала Getcashback.ru
Как это работает?
· Вы регистрируетесь на Портале Getcashback.ru
· Совершаете переход, на Web-сайты интересующих интернет-магазинов используя каталог Портала и совершаете покупку на эти Web-сайтах.
· На каждой покупке Вы можете экономить десятки процентов от её стоимости и получить на свой счет в виде Условного денежного эквивалента. В результате Вы получаете не абстрактные баллы, бонусы или призовые очки, а реальные деньги.
· Сэкономленные при использовании Портала средства Вы выводите удобным для Вас способом. Величина процента возврата средств и порядок его получения описаны в условиях каждого отдельного Предложения, а также в Условиях участия.
Магазины: более 100
Вывод средств:
Цитата:
Когда сумма в разделе «Средства доступные для вывода» достигнет минимума, необходимого для вывода средств (300RUB, 10USD, 10EUR), вы можете отправить запрос на вывод средств, предварительно указав реквизиты, и мы отправим эти деньги на указанный вами счет. Срок обработки заявки на вывод средств в течение нескольких дней.
Для вывода сэкономленных средств можно воспользоваться следующими способами: перевод на Qiwi кошелек, на счет PayPal, кошелек Webmoney (R, Z, E), на банковскую карту. Кроме этого вы можете перевести средства в пользу благотворительного фонда "Кто, если не я".
В случае, если для вас удобен какой-либо другой способ вывода сэкономленных средств, вы всегда можете обратиться в службу поддержки и при возможности перевод будет осуществлен через другой способ.