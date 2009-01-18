Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Cashmeback - кэшбэк сервис

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Обсуждаем посредников, которые помогают выбрать, купить, оплатить и доставить товары.
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Старый Сегодня, 09:58
#1
MMGP
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 13,066
Благодарностей: 4,679
УГ: 18
подарки
награды Волшебный горшочек 
Cashmeback - кэшбэк сервис


О сайте:
Цитата:
В связи с быстрым ростом и развитием рынка интернет торговли в России и странах СНГ растут требования пользователей сети Интернет к возможности выбора между продавцами товаров и услуг, качеству обслуживания и количеству специальных предложений. Мы создали Сервис, который направлен на удовлетворение требований самых притязательных пользователей русскоязычного сегмента сети Интернет - кэшбэк-сервис Cashmeback. Кэшбэк-сервис Cashmeback.ru возвращает деньги с интернет-покупок. Все, Вам необходимо сделать — зарегистрироваться на нашем сайте и перейти на сайт интересующего Вас интернет-магазина по специальной ссылке. За каждый совершенный заказ на счет пользователя будет возвращаться процент или фиксированный бонус — кэшбэк. Размер кэшбэка у каждого магазина свой (вплоть до 30%!)
Магазины: 350

Вывод средств вебмани, киви, мобильный телефон, банковская карта рф.
Минимальная сумма вывода 500 рублей.

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tiu-bik на форуме  
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cashmeback, cashmeback отзывы
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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