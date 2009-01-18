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В связи с быстрым ростом и развитием рынка интернет торговли в России и странах СНГ растут требования пользователей сети Интернет к возможности выбора между продавцами товаров и услуг, качеству обслуживания и количеству специальных предложений. Мы создали Сервис, который направлен на удовлетворение требований самых притязательных пользователей русскоязычного сегмента сети Интернет - кэшбэк-сервис Cashmeback. Кэшбэк-сервис Cashmeback.ru возвращает деньги с интернет-покупок. Все, Вам необходимо сделать — зарегистрироваться на нашем сайте и перейти на сайт интересующего Вас интернет-магазина по специальной ссылке. За каждый совершенный заказ на счет пользователя будет возвращаться процент или фиксированный бонус — кэшбэк. Размер кэшбэка у каждого магазина свой (вплоть до 30%!)
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