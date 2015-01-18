|
Мегаконтракт на сотни миллионов долларов: "Южмаш" построит для американцев 12 ракет
Украинский государственный Южный машиностроительный завод им. Макарова подписал крупный контракт с американской компанией S7 SeaLaunchLimited на производство 12 ракет-носителей "Зенит". Они будут использоваться для выведения комических аппаратов на орбиту Земли в рамках проектов "Морской старт" и "Наземный старт". Об этом сообщает"Диалог.UA", ссылаясь на пресс-службу предприятия. Его представители отметили, что контракт, который буквально вывел завод из кризиса, был подписан еще 28 апреля этого года. Сейчас предприятие производит две модификации ракеты "Зенит": 3SL и 3SLБ. Какая из них отправится к американцам, не уточняется. Сумма, которую украинцы получат за свои ракеты, также не известна. Однако представители "Южмаша" заверили, что весь портфель заказов, который они получили, предусматривает получение прибыли на сумму свыше 350 миллионов долларов. Основными заказчиками украинской космической техники оказались США, Италия, Индия и Корея.
__________________
Не верьте всему, что вам говорят.