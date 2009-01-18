Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Zapokupki.ru - кэшбэк сервис

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Обсуждаем посредников, которые помогают выбрать, купить, оплатить и доставить товары.
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Старый Сегодня, 08:55
#1
MMGP
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 13,056
Благодарностей: 4,679
УГ: 18
подарки
награды Волшебный горшочек 
Zapokupki.ru - кэшбэк сервис


О сайте:
Цитата:
Мы - это команда энтузиастов, нацеленных на продвижение в массы, давно известной, и успешно применимой на западе, услуги cashback за покупки в интернет-магазинах. Наша главная цель дать простой и удобный сервис с помощью которого можно легко осуществить возврат определённой части денег за покупки, совершенные в интернете.
Магазины: 731

Купоны и бонусы: -

Вывод средств:
Цитата:
Webmoney, Qiwi кошелёк, Яндекс деньги, дебетовые банковские карты Сбербанка и Альфа-банка (на карты Сбербанка и Альфа-банка московского региона – без комиссии). Также вы можете вывести ваши деньги на свой номер телефона
Минимальная сумма вывода 10 рублей.

Регистрация
tiu-bik на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 09:41
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

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