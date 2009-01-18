Zapokupki.ru - кэшбэк сервис

Мы - это команда энтузиастов, нацеленных на продвижение в массы, давно известной, и успешно применимой на западе, услуги cashback за покупки в интернет-магазинах. Наша главная цель дать простой и удобный сервис с помощью которого можно легко осуществить возврат определённой части денег за покупки, совершенные в интернете.
Магазины: 731
Купоны и бонусы: -
Вывод средств:
Цитата:
Webmoney, Qiwi кошелёк, Яндекс деньги, дебетовые банковские карты Сбербанка и Альфа-банка (на карты Сбербанка и Альфа-банка московского региона – без комиссии). Также вы можете вывести ваши деньги на свой номер телефона