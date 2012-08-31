Общая стоимость доменных имен Эфириума приближается к полумиллиарду долларов

Похоже, что Система Доменных Имен Эфириума (ENS) становится одним из самых быстрорастущих проектов отрасли – уже сейчас в ней заморожено почти 2 миллиона эфиров, что по текущему курсу составляет чуть больше 420 миллионов долларов.



ENS представляет собой смарт-контракт на блокчейне Эфириума, что делает ее полностью автономной организацией, заменяющей посредников – регистраторов имен.





Буквально в течение нескольких недель, ENS стала крупнейшим проектом Эфириума и заняла первое место по сумме эфира на балансе. Принцип ее работы очень похож на TheDAO, что делает ENS уникальным проектом по сегодняшним меркам. В то время как большинство проектов со своими краудсейлами токенов (ICO) более всего напоминают кампании по привлечению капитала, но в отличие от традиционных, не обремененные обязательствами перед вкладчиками, ENS – децентрализованная автономная организация, DAO в полном смысле слова.



С помощью набора простых правил, заверенных блокчейном, ENS проводит аукционы среди желающих получить то или иное имя. Участники называют максимальные суммы, которые они готовы заплатить, побеждает максимальная ставка, но победитель платит сумму, названную предыдущим участником.



Оплаченные победителями аукциона суммы резервируются на смарт-контракте и замораживаются на срок 1 год, а если по истечении этого срока участник больше не нуждается в имени, он может отказаться от него и получить свой эфир назад.



На время написания статьи, стартовало чуть больше 200 000 аукционов, в которых сделано около 100 000 ставок (причина, по которой количество меньше количества ставок объясняется здесь). Максимальная ставка составляет 200 000 ETH (около 50 миллионов долларов) за пока не раскрытое имя. Из уже раскрытых имен можно упомянуть darkmarket.eth, которое ушло за 13 миллионов долларов, openmarket.eth, – 6.5 миллиона долларов, banking.eth – чуть меньше миллиона, identity.eth – почти полмиллиона.





Интересно, что пока никто не хочет выкупить имя bitcoin.eth. На него можно делать ставку еще в течение 4 дней, но пока никто не отважился. Эту ситуацию понять можно, ведь единственное применение, которое приходит на ум – это обменник биткойнов на эфир, но вот отсутствию заявок на имя Coinbase.eth за два дня до закрытия аукциона объяснения нет. А ведь, казалось бы, эта биржа должна быть заинтересована – она первая открыла эфиру массовый долларовый рынок в прошлом году, пока остальные биткойновые бизнесы выжидали. Возможно, Coinbase вступит в игру на последних часах.



Liberty.eth (Свобода) – аукцион закончен. Сообщество Эфириума оценило его «всего» в 52 ETH, вероятно, потому что никто не сопоставил с блокчейном тезисы Монтескье о формуле свободы. Как сказано у Полибия:



Цитата: Вначале возникает единовластие, единовластное правление, или монархия. Это происходит следующим образом. После очередного катаклизма (потопа, чумы и т.п.) уцелевшие люди, будучи по отдельности слабыми, собираются и покоряются наиболее отважным и сильным из своей среды - вождям и владыкам. Их власть - это власть силы.



Со временем между людьми устанавливаются прочные товарищеские связи, разум сменяет силу, и монархия преобразуется в царство, которое затем переходит в соответствующую ему по природе извращенную форму, то есть в тиранию. Лучшие люди общества свергают тирана и отдают власть аристократии. Однако уже их наследники, развращенные безграничными возможностями становятся олигархами.



Общество уничтожает олигархов и устанавливает демократию, которая из-за необузданности народа и пренебрежения законами деградирует с течением времени в охлократию, и неминуемый коллапс снова приводит к власти монарха.



Цитата: Если законодательная и исполнительная власти объединяются в одном лице, или в едином магистрате, свободы быть не может [..] так же как не может быть свободы, если судебная власть не отделена от законодательной и исполнительной.



Конечно, для подтверждения этих простых истин liberty.eth не нужен, так что, возможно, цена в 10 000 долларов и разумна, особенно потому что сообщество Эфириума кажется гораздо более прагматичным и рационально мыслящим, нежели идеологическим. Это подтверждает и тот факт, что на домен reality.eth сделана в два раза большая ставка – 20 000 долларов (правда, пока не оплачена).



18 июня исполнится год с момента взлома TheDAO. Вполне возможно, что к этому моменту сумма депозитов на смарт-контракте ENS перевалит за полмиллиарда долларов, и остается надеяться, что разработчики Фонда Эфириума хорошо выучили урок. Контракт с такой суммой должен обладать надежностью базового блокчейна, но в отличие от него, DAO ENS существует всего несколько недель, причем при первой попытке старта были обнаружены настолько вопиющие ошибки, что запуск пришлось отложить на два месяца.



Источник Похоже, что Система Доменных Имен Эфириума (ENS) становится одним из самых быстрорастущих проектов отрасли – уже сейчас в ней заморожено почти 2 миллиона эфиров, что по текущему курсу составляет чуть больше 420 миллионов долларов.ENS представляет собой смарт-контракт на блокчейне Эфириума, что делает ее полностью автономной организацией, заменяющей посредников – регистраторов имен.Буквально в течение нескольких недель, ENS стала крупнейшим проектом Эфириума и заняла первое место по сумме эфира на балансе. Принцип ее работы очень похож на TheDAO, что делает ENS уникальным проектом по сегодняшним меркам. В то время как большинство проектов со своими краудсейлами токенов (ICO) более всего напоминают кампании по привлечению капитала, но в отличие от традиционных, не обремененные обязательствами перед вкладчиками, ENS – децентрализованная автономная организация, DAO в полном смысле слова.С помощью набора простых правил, заверенных блокчейном, ENS проводит аукционы среди желающих получить то или иное имя. Участники называют максимальные суммы, которые они готовы заплатить, побеждает максимальная ставка, но победитель платит сумму, названную предыдущим участником.Оплаченные победителями аукциона суммы резервируются на смарт-контракте и замораживаются на срок 1 год, а если по истечении этого срока участник больше не нуждается в имени, он может отказаться от него и получить свой эфир назад.На время написания статьи, стартовало чуть больше 200 000 аукционов, в которых сделано около 100 000 ставок (причина, по которой количество меньше количества ставок объясняется здесь). Максимальная ставка составляет 200 000 ETH (около 50 миллионов долларов) за пока не раскрытое имя. Из уже раскрытых имен можно упомянуть darkmarket.eth, которое ушло за 13 миллионов долларов, openmarket.eth, – 6.5 миллиона долларов, banking.eth – чуть меньше миллиона, identity.eth – почти полмиллиона.Интересно, что пока никто не хочет выкупить имя bitcoin.eth. На него можно делать ставку еще в течение 4 дней, но пока никто не отважился. Эту ситуацию понять можно, ведь единственное применение, которое приходит на ум – это обменник биткойнов на эфир, но вот отсутствию заявок на имя Coinbase.eth за два дня до закрытия аукциона объяснения нет. А ведь, казалось бы, эта биржа должна быть заинтересована – она первая открыла эфиру массовый долларовый рынок в прошлом году, пока остальные биткойновые бизнесы выжидали. Возможно, Coinbase вступит в игру на последних часах.Liberty.eth (Свобода) – аукцион закончен. Сообщество Эфириума оценило его «всего» в 52 ETH, вероятно, потому что никто не сопоставил с блокчейном тезисы Монтескье о формуле свободы. Как сказано у Полибия:Чтобы вырваться из этого замкнутого круга, Монтескье три века назад предложил свою теорию разделения властей:Все сказанное так же применимо и к блокчейнам. Если власть концентрируется в руках разработчиков, майнеров или бирж и бизнеса, свобода отсутствует. Выполнение кода должно быть отделено и от его написания, и от тех, кто вносит предложения и определяет направление движения. Эти три ветви должны существовать независимо и уважать друг друга, а их юрисдикции не должны пересекаться, если они хотят избежать хаоса.Конечно, для подтверждения этих простых истин liberty.eth не нужен, так что, возможно, цена в 10 000 долларов и разумна, особенно потому что сообщество Эфириума кажется гораздо более прагматичным и рационально мыслящим, нежели идеологическим. Это подтверждает и тот факт, что на домен reality.eth сделана в два раза большая ставка – 20 000 долларов (правда, пока не оплачена).18 июня исполнится год с момента взлома TheDAO. Вполне возможно, что к этому моменту сумма депозитов на смарт-контракте ENS перевалит за полмиллиарда долларов, и остается надеяться, что разработчики Фонда Эфириума хорошо выучили урок. Контракт с такой суммой должен обладать надежностью базового блокчейна, но в отличие от него, DAO ENS существует всего несколько недель, причем при первой попытке старта были обнаружены настолько вопиющие ошибки, что запуск пришлось отложить на два месяца.

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