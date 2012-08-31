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Объем золотовалютных резервов РФ достиг $407 млрд на фоне низкого госдолга

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Объем золотовалютных резервов РФ достиг $407 млрд на фоне низкого госдолга
По словам главы государства, приток иностранных инвестиций в экономику РФ за прошлый год увеличился в пять раз - с $6,8 млрд до $33 млрд.


Объем золотовалютных резервов РФ достиг $407 млрд на фоне низкого госдолга. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами крупнейших иностранных компаний и деловых ассоциаций на полях Петербургского международного экономического форума.

Цитата:
"У нас в начале года было $370 млрд золотовалютных резервов, сейчас уже $407 млрд золотовалютных резервов, и это на фоне достаточно низкого внешнего госдолга, где-то примерно 12-13%", -
сказал Путин.

По словам главы государства, счет текущих операций России достаточно сбалансированный в настоящее время, и его состояние улучшается, также растут резервные фонды РФ.

Цитата:
"Все это создает благоприятные условия, чтобы спокойно работать в России, развивать свой бизнес. Конечно, нам как и любой стране еще многое предстоит сделать, но мы и не сидим на месте, мы стараемся это делать", -
подчеркнул Путин.

В частности, отметил президент, власти обращают внимание на позицию страны в мировых рейтингах, отслеживают ситуацию с деловым климатом как в целом по стране, так и в отдельных регионах.
Цитата:
"И в целом, скажу скромно, кое-что получается", -
отметил глава государства.

По его словам, эта работа привела к тому, что приток иностранных инвестиций в российскую экономику за прошлый год увеличился в пять раз - с $6,8 млрд до $33 млрд.
Цитата:
"В общем мы наблюдаем хорошую динамику, но, разумеется, этого совершенно недостаточно. Именно поэтому мы собираем вас на подобные мероприятия, чтобы вместе обсудить, что можно сделать еще для обеспечения работы иностранного бизнеса, чтобы ваша работа была эффективной, прибыльной, и чтобы это способствовало развитию российской экономики", -
обратился глава государства к участникам встречи.

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