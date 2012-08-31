На Петербургском форуме Путин пообщался с одним из создателей криптовалюты
Виталик Бутерин обсудил с российским президентом возможность использования новейших технологий в российской экономике
Во время второго дня Петербургского экономического форума президент России Владимир Путин коротко пообщался с одним из создателей криптовалюты и технологии блокчейна, основателем фонда Ethereum Виталиком Бутерином. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
- Бутерин говорил о возможности использования этих технологий (криптовалюты и блокчейна - Прим. ред) в РФ, президент поддержал идею налаживания деловых контактов с возможными российскими партнерами, - пояснил Дмитрий Песков.
В этот же день на ПМЭФ вице-премьер правительства Игорь Шувалов рассказал журналистам об особом интересе Путина к цифровой экономике:
- Могу без прикрас вам сказать, что президент полностью заболел этим, понимая, что значительные темпы роста базируются на цифровой экономике, - отметил он.
Между тем, представители Центробанка РФ заявили о создании в России национальной криптовалюты, которая станет "виртуальным аналогом рубля".