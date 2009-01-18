| Обсуждаем посредников, которые помогают выбрать, купить, оплатить и доставить товары.
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Сегодня, 03:37
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Сегодня, 03:28
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#1
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MMGP
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 13,042
Благодарностей: 4,679
УГ: 18
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Smarty.sale - кэшбэк сервис
О сайте:
Магазины:
Цитата:
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Smarty.Sale — это сервис позволяющий экономить на интернет-покупках. Получать скидки и возвращать часть денег за совершенные покупки.
750
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Вывод средств:
webmoney, qiwi, yandex money, sim, visa, mastercard.
Минимальная сумма вывода: 5 RUB / 5 UAH / 0.4 USD / 0.4 EUR
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Сегодня, 03:37
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