Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Youcashback.com - кэшбэк сервис

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#1
MMGP
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 13,042
Благодарностей: 4,679
УГ: 18
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Youcashback.com - кэшбэк сервис
О сайте:

Цитата:
Кэшбэк сервис - это самый выгодный способ делать покупки в интернете, ведь словосочетание “Cashback” - переводится как “возврат денег”, поэтому, делая покупки в интернет-магазинах (в масштабах планеты) вы гарантированно вернете часть потраченных денег (кэшбэк) за каждую оплаченную покупку.

Может возникнуть вопрос: Зачем всё это кэшбэк сервису? Все просто, кэшбэк сервис выступает своего рода посредником, между будущим клиентом и магазином, поэтому, делая покупку в интернет-магазине через YouCashback, в плюсе окажетесь не только Вы, но и магазин, получая выгодную и эффективную рекламу. Деньги за рекламу и привлечение клиентов поступают на наш сервис, а мы в свою очередь, делимся ими с вами - нашими пользователями.

YouCashback - это надежный кэшбэк сервис, который дает возможность своим клиентам получать кэшбэк (возврат денег) не только покупая одежду в интернет-магазинах, но и существенно сэкономить на разных онлайн услугах (оплатить хостинг, арендовать транспорт, заказать билеты и т.д.)

Преимуществом YouCashback среди аналогичных кэшбэк сервисов, является мультивалютная система, которая позволяет накапливать кэшбэк в той валюте, в которой платят интернет-магазины (USD, EUR, RUB, UAH).

Магазины: 640

Бонусы и промокоды: 1-10$ рандомно при регистрации. мне дали 1$.

Вывод средств: Пополнить счёт мобильного телефона. Вывести деньги на банковскую карту VISA/MasterCard. Онлайн кошельки: WebMoney, Yandex.Деньги, Qiwi

Минимальная сумма для вывода — 500 рублей в эквиваленте 10$.

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tiu-bik на форуме  
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