Фермеры Кении предпочитают мобильные деньги наличным



Организация Объединенных Наций недавно провела своё исследование и установила, что многим кенийцам и особенно в сельской местности сейчас очень выгодно возвращать взятые ранее кредиты с помощью мобильных платежей, а не с помощью наличных денег как было это ранее.



Вообще само это исследование проводилось ассоциацией под названием "Better Than Cash Alliance" и представители этой ассоциации ранее обращались в организации связанные с сельским хозяйством Кении как "One Acre Fund" и "Citi Inclusive Finance" и те в свою очередь рассказали, что это именно они, не так давно, раскрыли кенийским фермерам секреты погашения кредитов с помощью мобильных платежей. И вот казалось бы, что на дворе у нас 21 век и не знать таких вещей просто стыдно, однако, всё можно списать на малограмотность сельского населения этой страны.



Однако вышеперечисленные некоммерческие организации как видим пришли на помощь в этом вопросе крестьянам и теперь те уверенно заявляют, что мобильные платежи реально экономят их деньги, а также дают им чувство защищенности. 250 опрошенных фермеров, теперь твердо говорят, что со 100% гарантией они и дальше будут пользоваться онлайн-платформой M-Pesa вместо возвратов с помощью наличных - им это удобнее всего. Если раньше платеж по кредиту в Кении мог обрабатываться более полумесяца и это не вызывало ни у кого удивления, то сейчас максимум 4 дня и плюс к фермерам сейчас поступают смс-уведомления, что платеж зачислен и порой всё происходит буквально в течение нескольких минут.



И как выразился один кенийский фермер: "Раньше, при другой системе оплаты, зачастую мы не знали - поступили ли деньги в уплату по кредиту или нет. Зато сейчас, как только с моего счета списывается сумма исходящей операции, то мне сразу приходит смс-уведомление о списании и после этого я спокоен и работаю дальше".



А кроме того, резко снизился уровень мошенничества (почти на 85%) как только большинство людей началось пользоваться мобильными платежами для погашения кредитов. Люди говорят, что это из-за того что не надо иметь дело с наличными деньгами. А ещё специалисты отмечают, что использование мобильных приложений позволило снизить процессинговые затраты также на 85%. И помимо этого, персонал кенийских банков теперь тратить на 45% меньше своего рабочего времени на осуществление инкассации денежных средств, что также немаловажно для любой кредитной организации. Поэтому цифровой век наступил в Кении как нельзя кстати и удобно всем - как банкам, так и их заемщикам.



Специально для mmgp.ru



