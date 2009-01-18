Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Cloverr - кэшбэк сервис

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Обсуждаем посредников, которые помогают выбрать, купить, оплатить и доставить товары.
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Старый Сегодня, 03:01
#1
MMGP
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 13,042
Благодарностей: 4,679
УГ: 18
подарки
награды Волшебный горшочек 
Cloverr - кэшбэк сервис
О сайте:
Цитата:
Однажды у нас появилась мечта – создать лучший сервис для интернет-шоперов. Сервис, который позволит объединить скидки и лучшие спецпредложения от интернет-магазинов для получения максимальной выгоды и удовольствия от покупок.

Мы исследовали лучший мировой опыт в создании сервисов, позволяющих экономить на интернет-шопинге и запустили CloverR.

CloverR возвращает процент от покупок в интернете, а также предоставляет доступ к тысячам купонов, скидок и акций, в том числе и бесплатной доставке, в более чем 2000 розничных магазинах и сервисах, включая такие как Aliexpress, Юлмарт, Lamoda и Groupon.

Электроника и косметика, одежда и авиабилеты – вы делаете приобретения в любимых интернет-магазинах, зарабатывая процент от каждой покупки, а накопленные денежные средства можно легко перевести на ваши счета в банке, PayPal или Яндекс.Деньги. Более того, приглашая в CloverR своих друзей, вы получаете дополнительное вознаграждение.

Зарегистрируйтесь сейчас и получите доступ к тысячам выгодных предложений.
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Магазины: 900

Бонусы и промокоды: 5$ при регистрации


Вывод средств: банковский счет, PayPal или Яндекс Деньги.
Минимальная сумма вывода 500 рублей

Регистрация
tiu-bik на форуме  
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Метки
cloverr, cloverr кэшбэк, cloverr отзывы
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

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