Cloverr - кэшбэк сервис

Однажды у нас появилась мечта – создать лучший сервис для интернет-шоперов. Сервис, который позволит объединить скидки и лучшие спецпредложения от интернет-магазинов для получения максимальной выгоды и удовольствия от покупок.
Мы исследовали лучший мировой опыт в создании сервисов, позволяющих экономить на интернет-шопинге и запустили CloverR.
CloverR возвращает процент от покупок в интернете, а также предоставляет доступ к тысячам купонов, скидок и акций, в том числе и бесплатной доставке, в более чем 2000 розничных магазинах и сервисах, включая такие как Aliexpress, Юлмарт, Lamoda и Groupon.
Электроника и косметика, одежда и авиабилеты – вы делаете приобретения в любимых интернет-магазинах, зарабатывая процент от каждой покупки, а накопленные денежные средства можно легко перевести на ваши счета в банке, PayPal или Яндекс.Деньги. Более того, приглашая в CloverR своих друзей, вы получаете дополнительное вознаграждение.
Зарегистрируйтесь сейчас и получите доступ к тысячам выгодных предложений.
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Магазины: 900
Бонусы и промокоды: 5$ при регистрации
Вывод средств: банковский счет, PayPal или Яндекс Деньги.
Минимальная сумма вывода 500 рублей