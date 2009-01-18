Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Kopikot.ru - кэшбэк сервис, отзывы, промокоды, магазины, алиэкспресс

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Старый Сегодня, 02:08
#1
MMGP
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 13,042
Благодарностей: 4,679
УГ: 18
подарки
награды Волшебный горшочек 
Kopikot.ru - кэшбэк сервис, отзывы, промокоды, магазины, алиэкспресс




О сайте:

Цитата:
Кэшбэк-сервис Копикот.ру возвращает деньги с интернет-покупок. Все, что для этого нужно — зарегистрироваться и перейти на сайт интернет-магазина по специальной ссылке.
С каждой совершенной покупки на счет зарегистрированного пользователя возвращается процент или фиксированный бонус — у каждого магазина он свой (до 30%).

Как только сумма накоплений достигает 500 руб., деньги можно вывести на свой электронный кошелек, банковскую карту или просто на мобильный телефон.
Магазины: 1231

Бонусы и промокоды: 100 рублей за регистрацию + 300 рублей при наборе первых 40 рублей кэшбэка при регистрации по ссылке (возможны изменения условий).

мне давали сразу бонус при регистрации 250 рублей и еще жду кэшбэк:


Вывод средств: Paypal ,webmoney, qiwi, visa, mastercard, yandex money, мобильный телефон, взнос на благотворительность.
Минимальный вывод 500 рублей.

Последний раз редактировалось tiu-bik; Сегодня в 02:43.
tiu-bik на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 03:37
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

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