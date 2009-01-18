Kopikot.ru - кэшбэк сервис, отзывы, промокоды, магазины, алиэкспресс

Кэшбэк-сервис Копикот.ру возвращает деньги с интернет-покупок. Все, что для этого нужно — зарегистрироваться и перейти на сайт интернет-магазина по специальной ссылке.
С каждой совершенной покупки на счет зарегистрированного пользователя возвращается процент или фиксированный бонус — у каждого магазина он свой (до 30%).
Как только сумма накоплений достигает 500 руб., деньги можно вывести на свой электронный кошелек, банковскую карту или просто на мобильный телефон.
Магазины: 1231
Бонусы и промокоды: 100 рублей за регистрацию + 300 рублей при наборе первых 40 рублей кэшбэка при регистрации по ссылке (возможны изменения условий).
мне давали сразу бонус при регистрации 250 рублей и еще жду кэшбэк:
Вывод средств: Paypal ,webmoney, qiwi, visa, mastercard, yandex money, мобильный телефон, взнос на благотворительность.
Минимальный вывод 500 рублей.