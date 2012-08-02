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Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 2,899 Благодарностей: 988 УГ: 22 КП: 0.181 подарки

Украинский стартап представил за $30тыс умный дом, в котором можно жить даже в Артике



В Украине был представлен "умный дом", который можно распечатать за 1 сутки на 3D-принтере.



Проект под названием "Пассивный Дом Украина" (или "PassiveDom) был запущен в Киеве его основателем архитектором по образованию Максимом Гербутом в 2007 году и изначально ребята занимались энергосберегающими технологиями, а конкретно пластиковыми окнами (производили и продавали свои оригинальные стеклопакеты). Но со временем поняли, что чтобы иметь успех и хорошую прибыль, то надо сделать, то чего ещё нет на местном рынке, вот так родилась идея "умного дома". Несколько лет ушло на то чтобы разработать и представить на рынок свой готовый прототип полностью автономного, можно даже сказать, что просто уникального "умного дома", который не требует подключения ни к внешнему водопроводу, ни к электросетям.



И здесь действительно есть на что посмотреть и прямо сказать, чем удивиться, ведь мало того, что современный дизайн этого домика просто привораживает взгляд, так и вся его начинка выполнена из современных материалов с расчетом на очень долгий срок эксплуатации, причем в суровых условиях даже Крайнего Севера или жаркой пустыни. При 3D-печати стен применяется стеклопластик и углеродное волокно, а значит появление здесь какой-либо ржавчины здесь исключено. Сам дом сборный и его можно собирать подобно конструктору Лего.



Как уже упомянуто выше дом можно не подключать к городским сетям, следовательно, его можно установить практически где угодно - в любой точке земного шара. Солнечные батареи на крыше дома позволяют даже в лютый мороз поддерживать температуру внутри его на уровне +23 С. После того как владелец хорошо нагреет этот дом и отключит все сиcтемы отопления, то он будет еще оставаться теплым на протяжении 300 часов, в то время как обычное здание уже через 10 часов хорошо охлаждается. Также в доме стоит система двойной фильтрации воды, поэтому воду из запасных резервуаров можно использовать многократно. Самообучающийся климат-контроль позволяет поддерживать температуру и влажность на комфортном уровне.







Создатели дома дают 40-летнюю гарантию на тепловые свойства материала из которого он сделан. Также такой "умный дом" не поддается взлому даже если кто-то будет бить по стеклопластику кувалдой - он в 6 раз прочнее стали. И за 30 000 долл. США (в других СМИ Украины сообщается про Евро, а не доллары) стартап может предложить вам модель modelOne площадью 36 кв. м. Хотите площадь в два раза больше? Ну тогда за 72 кв. м придется выложить уже 60 000 долл. США. И в цену включено всё, вплоть до ложек, то есть "всё под ключ".



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/5931d77a5a2e6 В Украине был представлен "умный дом", который можно распечатать за 1 сутки на 3D-принтере.Проект под названием "Пассивный Дом Украина" (или "PassiveDom) был запущен в Киеве его основателем архитектором по образованию Максимом Гербутом в 2007 году и изначально ребята занимались энергосберегающими технологиями, а конкретно пластиковыми окнами (производили и продавали свои оригинальные стеклопакеты). Но со временем поняли, что чтобы иметь успех и хорошую прибыль, то надо сделать, то чего ещё нет на местном рынке, вот так родилась идея "умного дома". Несколько лет ушло на то чтобы разработать и представить на рынок свой готовый прототип полностью автономного, можно даже сказать, что просто уникального "умного дома", который не требует подключения ни к внешнему водопроводу, ни к электросетям.И здесь действительно есть на что посмотреть и прямо сказать, чем удивиться, ведь мало того, что современный дизайн этого домика просто привораживает взгляд, так и вся его начинка выполнена из современных материалов с расчетом на очень долгий срок эксплуатации, причем в суровых условиях даже Крайнего Севера или жаркой пустыни. При 3D-печати стен применяется стеклопластик и углеродное волокно, а значит появление здесь какой-либо ржавчины здесь исключено. Сам дом сборный и его можно собирать подобно конструктору Лего.Как уже упомянуто выше дом можно не подключать к городским сетям, следовательно, его можно установить практически где угодно - в любой точке земного шара. Солнечные батареи на крыше дома позволяют даже в лютый мороз поддерживать температуру внутри его на уровне +23 С. После того как владелец хорошо нагреет этот дом и отключит все сиcтемы отопления, то он будет еще оставаться теплым на протяжении 300 часов, в то время как обычное здание уже через 10 часов хорошо охлаждается. Также в доме стоит система двойной фильтрации воды, поэтому воду из запасных резервуаров можно использовать многократно. Самообучающийся климат-контроль позволяет поддерживать температуру и влажность на комфортном уровне.Создатели дома дают 40-летнюю гарантию на тепловые свойства материала из которого он сделан. Также такой "умный дом" не поддается взлому даже если кто-то будет бить по стеклопластику кувалдой - он в 6 раз прочнее стали. И за 30 000 долл. США (в других СМИ Украины сообщается про Евро, а не доллары) стартап может предложить вам модель modelOne площадью 36 кв. м. Хотите площадь в два раза больше? Ну тогда за 72 кв. м придется выложить уже 60 000 долл. США. И в цену включено всё, вплоть до ложек, то есть "всё под ключ".Специально для mmgp.ru

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