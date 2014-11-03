Можно ли обходиться без бирж криптовалют? стратегии на бирже криптовалют, чтобы улавливать подходящие моменты для спекулятивных действий. А кто-то проходит регистрацию на торговых площадках с единственной целью: прикупить монеты и придержать до лучших времен. Неужели исключительно биржа криптовалют только подходит для этих действий?





В нынешнем 2017 году аналитика цифрового рынка отмечает стремительный рост разнообразнейших ниш, предоставляющих возможность купли-продажи криптовалют. Специфические варианты заслуживают особого внимания, так как их сервис доступен не только в онлайн режиме. Поклонниками нетрадиционных методов приобретения и сбыта цифровых денег, чаще всего, становятся те, кто не желает светить свои паспортные данные на сайтах крупнейших бирж криптовалют.



IOS-приложение Spare



Многочисленным обладателям смартфонов достаточно всего лишь загрузить оригинальное IOS-приложение Spare, продать в его сервисе желаемое количество битков и получить одноразово сгенерированный код. После этого можно смело искать торговые точки в Нью-Йорке, Колорадо, Вашингтоне, Нью-Джерси и Филадельфии, которые укажет GPS-навигатор. Обслуживающий персонал несколько минут потратит на проверку кода в самом приложении, а потом выплатит наличные.



Создателям приложения Spare известно, насколько проблематично отыскивать в населённых пунктах криптовалютные банкоматы. Поэтому они расширили свой сервис. Начиная с 2017 года, при помощи приложения теперь можно и биткоины приобретать за фиаты. Наработав солидный внутренний рынок, компания намерена добиться аналогичного успеха в международном масштабе.



Приложение от Liberty X



Всем известный американский создатель bitcoin банкоматов Liberty X решил видоизменить специфику рода своей деятельности. Отныне он занимается доставкой виртуальных криптовалютных банкоматов. Суть нового сервиса сводится к следующему. Когда нет желания подбирать лучшие биржи криптовалют, можно спокойно загрузить с сайта стартапа программу для IOS или Android и зарегистрировать свой номер телефона на сервисе.



В карте приложения вводите свой местный индекс и выбираете любой магазин Liberty X, который окажется поблизости. Стоит на экране активировать иконку выбранной торговой точки, как сразу же узнаете точную сумму криптомонет, которая имеется там в наличии, и % комиссионных. В магазине продавец не только продаст вам ваучер, но и поможет отправить монеты на указанный кошелёк.



Подарочные сертификаты для Paxful



P2P Bitcoin биржа Paxful также решила разнообразить свой сервис нетрадиционным методом. Многие виртуальные торговые площадки выпускают подарочные сертификаты. Администрация криптобиржи активировала на площадке следующую функцию. Заполучив подарочную карту от торговых точек «Vanilla Visa», «Amazon», «Footlocker», «Walmart», «Fandango», «Itunes», «Forever 21», «Nintendo», необходимо в поисковую систему биржи криптовалют ввести тип карты и подождать список покупателей, готовых обменять биткоины на эти сертификаты. Создатели обещают в недалёком будущем расширить свой сервис нетрадиционных методов приобретения криптоденег.



В завершение



Колоритное разнообразие всевозможных ниш цифрового рынка позволяет обходить стороной лучшие биржи криптовалют, когда знаний трейдинга еще не имеешь, но зарабатывать на курсах монет хочется. Как и следовало ожидать, первопроходимцем в этом деле стал bitcoin. Думаю, что в недалёком будущем подобные приложения будут также эффективно работать и с лидирующими форками тоже. А вы как считаете?





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Автор: Александра 81

Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru Всё больше пользователей интересуется рынком цифровых денег. Многие изучают всевозможные, чтобы улавливать подходящие моменты для спекулятивных действий. А кто-то проходит регистрацию на торговых площадках с единственной целью: прикупить монеты и придержать до лучших времен. Неужели исключительнотолько подходит для этих действий?В нынешнем 2017 году аналитика цифрового рынка отмечает стремительный рост разнообразнейших ниш, предоставляющих возможность купли-продажи криптовалют. Специфические варианты заслуживают особого внимания, так как их сервис доступен не только в онлайн режиме. Поклонниками нетрадиционных методов приобретения и сбыта цифровых денег, чаще всего, становятся те, кто не желает светить свои паспортные данные на сайтахМногочисленным обладателям смартфонов достаточно всего лишь загрузить оригинальное IOS-приложение Spare, продать в его сервисе желаемое количество битков и получить одноразово сгенерированный код. После этого можно смело искать торговые точки в Нью-Йорке, Колорадо, Вашингтоне, Нью-Джерси и Филадельфии, которые укажет GPS-навигатор. Обслуживающий персонал несколько минут потратит на проверку кода в самом приложении, а потом выплатит наличные.Создателям приложения Spare известно, насколько проблематично отыскивать в населённых пунктах криптовалютные банкоматы. Поэтому они расширили свой сервис. Начиная с 2017 года, при помощи приложения теперь можно и биткоины приобретать за фиаты. Наработав солидный внутренний рынок, компания намерена добиться аналогичного успеха в международном масштабе.Всем известный американский создатель bitcoin банкоматов Liberty X решил видоизменить специфику рода своей деятельности. Отныне он занимается доставкой виртуальных криптовалютных банкоматов. Суть нового сервиса сводится к следующему. Когда нет желания подбирать, можно спокойно загрузить с сайта стартапа программу для IOS или Android и зарегистрировать свой номер телефона на сервисе.В карте приложения вводите свой местный индекс и выбираете любой магазин Liberty X, который окажется поблизости. Стоит на экране активировать иконку выбранной торговой точки, как сразу же узнаете точную сумму криптомонет, которая имеется там в наличии, и % комиссионных. В магазине продавец не только продаст вам ваучер, но и поможет отправить монеты на указанный кошелёк.P2P Bitcoin биржа Paxful также решила разнообразить свой сервис нетрадиционным методом. Многие виртуальные торговые площадки выпускают подарочные сертификаты. Администрация криптобиржи активировала на площадке следующую функцию. Заполучив подарочную карту от торговых точек «Vanilla Visa», «Amazon», «Footlocker», «Walmart», «Fandango», «Itunes», «Forever 21», «Nintendo», необходимо в поисковую системуввести тип карты и подождать список покупателей, готовых обменять биткоины на эти сертификаты. Создатели обещают в недалёком будущем расширить свой сервис нетрадиционных методов приобретения криптоденег.Колоритное разнообразие всевозможных ниш цифрового рынка позволяет обходить стороной, когда знаний трейдинга еще не имеешь, но зарабатывать на курсах монет хочется. Как и следовало ожидать, первопроходимцем в этом деле стал bitcoin. Думаю, что в недалёком будущем подобные приложения будут также эффективно работать и с лидирующими форками тоже. А вы как считаете?------------------------

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