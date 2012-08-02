Walmart использует технологии VR для обучения сотрудников

К концу года Walmart будет использовать устройства виртуальной реальности для подготовки сотрудников. В пятницу на ежегодном собрании акционеров крупнейший в мире розничный торговец объявил, что сотрудничает с компанией STRIVR, занимающейся виртуальной реальностью. Ранее стартап работал с такими большими компаниями, как PepsiCo и профессиональной спортивной лиге NFL.
В течение последних нескольких месяцев Walmart использовал технологию STRIVR для обучения сотрудников в 31 учебных академиях
, и благодаря успеху тестовой программы, она будет внедрена во все 200 обучающие академии. Как ожидается, технологии виртуальной реальности появятся во всех учебных корпусах Walmart к концу 2017 года. В прошлом году розничный гигант открыл свою первую учебную академию. С тех пор их количество выросло до 200, каждая из которых соединена с центром Walmart Supercenter. В таких академиях сотрудники проходят обучение в специальных комнатах, чтобы обрести необходимые навыки в течение двух недель и приступить к новой работе или должности.
Технология STRIVR позволяет сотрудникам переживать реальные сценарии с помощью гарнитуры Oculus. Устройство помогает будущим сотрудникам отрабатывать навыки работы в загруженные праздничные дни или разбираться с беспорядками в проходах. Гарнитура подключена к экрану, на который транслируется видео, чтобы класс видел действия стажеров, и ученики совместно с преподавателем могли влиять на производительность.
За последние 11 лет технологии VR значительно улучшились, что позволяет использовать их в различных областях для профессиональной подготовки. Как отметил один из аналитиков технической консалтинговой компании Wipro, с 2014 года нефтяные компании используют технологии VR для обучения сотрудников работе с нефтяными буровыми платформами, а в больницах технологию применяют для обучения врачей сложным процедурам. Мир технологий виртуальной реальности постоянно растет, и этот факт нельзя игнорировать. Компания Walmart заявила, что в 2017 году больше 140 000 сотрудников пройдут обучение
, а технология VR станет неотъемлемой частью нового процесса.
Перевод специально для mmgp.ru