Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Общайся на MMGP виртуально, а зарабатывай реальные деньги!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 412,318 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Выйти сухим из воды

Вход через:  
Все разделы прочитаны
"Не формат. Аналитика, лазейки, подводные камни. Как заработать в трейдинге без книг, вебинаров и других загадочных источников." - авторский блог пользователя Dimoniy741
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 02:06
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 00:51
#1
Интересующийся
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Адрес: Гомель
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 16.12.2016
Сообщений: 99
Благодарностей: 22
УГ: 0
Записей в FX-блоге: 53
КП: 0.048
Выйти сухим из воды
Тема актуальна для новичков в большей степени.

Практически каждая forex-контора или БО-контора имеет свою партнерскую программу. Если компания уважает себя или, наоборот, загибается, то она готова раздавать хорошие бонусы партнерам за то, что те приводят клиентов.
Каждый новичок, да и не только новичок, желает, НЕ слить депозит, а лучше заработать.
Что мешает соединить эти две части? Партнерку и желание НЕ потерять свои кровные? Да, есть энтузиасты, такие как я (я не хвалю себя), которые этим и живут. Что мешает это делать тем, кто не желает слить депозит по первости?
Я не стану описывать схему, она и так понятна. С виду понятна. Потому что иногда нужно быть чуть-чуть хитрее чем менеджер, который сидит в отделе партнерской программы.

В общем, это один из способов страховки от слива. А также основа для попыток обанкротить компанию
Интересно было бы поговорить об этом с новичками в среде forex/БО
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

По всем вопросам skype: magic-proft
Dimoniy741 вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 02:06
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Мобильная автомойка без воды! bezuprechnuy Прочее 1 13.01.2017 00:34
Нет счетчика воды? Плати! Милаф Новости в мире финансов и инвестиций 24 03.10.2014 08:40
Как выйти из под фильтра яндекса? Petr08 Сайтостроение: общий форум 13 28.03.2012 20:50

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Pro-Hyip
Fxbetinvest - Fxbetinvest.com
От Pro-Hyip в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
monoplay.ru - бизнес-игра с выводом денег
От Dima Dima 1856487739 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Претензия к компании MMCIS от Kachya [ Нет выплаты ]+
От Kachya в разделе «Претензии к компаниям MMCIS и Mill Trade»
Аватар LSasha
Июль 2015 года. E-mail рассылка форума MMGP.RU
От LSasha в разделе «Архив рассылки»
Аватар olmis
Тест.Тотал меньше 3,5
От olmis в разделе «Архив: Прогнозы от пользователей»
Аватар realnotstory
Почему после «прекрасных» тестов советник сливает?
От realnotstory в разделе «Forex: общий форум»
.     
Пользователей
412,318
Тем
472,407
Сообщений
11,693,185

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube