Выйти сухим из воды

Тема актуальна для новичков в большей степени.
Практически каждая forex-контора или БО-контора имеет свою партнерскую программу. Если компания уважает себя или, наоборот, загибается, то она готова раздавать хорошие бонусы партнерам за то, что те приводят клиентов.
Каждый новичок, да и не только новичок, желает, НЕ слить депозит, а лучше заработать.
Что мешает соединить эти две части? Партнерку и желание НЕ потерять свои кровные? Да, есть энтузиасты, такие как я (я не хвалю себя), которые этим и живут. Что мешает это делать тем, кто не желает слить депозит по первости?
Я не стану описывать схему, она и так понятна. С виду понятна.
Потому что иногда нужно быть чуть-чуть хитрее чем менеджер, который сидит в отделе партнерской программы.
В общем, это один из способов страховки от слива. А также основа для попыток обанкротить компанию
Интересно было бы поговорить об этом с новичками в среде forex/БО