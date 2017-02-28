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Ryan Stout привлек $737,5 тысяч для создания интеллектуального помощника камеры

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Ryan Stout привлек $737,5 тысяч для создания интеллектуального помощника камеры


Ryan Stout хочет создать интеллектуального помощника для фотокамеры и привлек на kickstarter 737, 5 тысяч долларов

Новое устройство поможет раскрыть весь потенциал ваших фото устройств. Проект на kickstarter хотел собрать 50 тысяч долларов, но уже привлек 737 910 долларов при этом до окончания этапа осталось еще 19 дней. Инвесторами выступили 4447 людей из разных стран. Основатель создал проект в Бозмене, штат Монтана США.

Устройство по беспроводной связи передает данные камеры на смартфон в приложение в котором моно контролировать все происходящее с камерой. Можно настраивать нужную картинку и с помощью применения фильтров видеть готовый результат фотографии.


По словам создателя интеллектуального помощника это первое в мире устройство такого типа для цифровых камер. Технология передачи данных Ultralight позволяет без кабелей передавать данные на приложение андроид. Уже приложение может в автоматическом режиме подсказать лучший фильтр и сделать идеальный кадр.


Активировав интеллектуальное управление помощник настроит оптимальные фильтры для кадра с учетом 18 критериев которые попадают в объектив камеры. Благодаря устройству вы можете наслаждаться видом и даже снимать себя а лучшим фотографом выступит сама разработка.


Уникальность: 100.00%
Переведено специально для mmgp.ru kickstarter
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Метки
kickstarter, инвестиции, стартап
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