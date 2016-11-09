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Digitsole Smartshoe привлек $41,5 тысяч на производство интеллектуальных кроссовок

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Digitsole Smartshoe привлек $41,5 тысяч на производство интеллектуальных кроссовок


Стартап Digitsole Smartshoe собрал 41,5 тысячу долларов на kickstarter для производства своего товара

Digitsole Smartshoe - это первые в мире интеллектуальные кроссовки. На них расположена автоматическая затяжка под ногу хозяина, автоматическое кондиционирование и амортизация. Компания на kickstarter собрала 41 455 долларов из требуемых 50 тысяч долларов за 32 дня до окончания этапа сбора средств. Инвесторами выступили 187 людей из разных стран. Первая разработка проводилась в Лос Анджелесе, штат Калифорния США.

Digitsole Smartshoe - это управляемые со смартфона кроссовки. Все технологии разработаны и установлены в самих кроссовках, а управляющим элементов является приложение на вашем телефоне. По датчикам идет оценка расстояния сколько вы прошли, температуру в кроссовке, место наибольшего давления на стопу ноги и передает эту информацию на смартфон.


Синхронизация проходит посредство блютус технологии. Передача данных в этом случае происходит в режиме реального времени. Анализируется движение человека, скорость движения, сила давления на подошву, усталость человека, наклоны, количество шагов, количество потраченных колорий и другие данные.

Система затягивания кроссовка по ноге находится в задней части конструкции кроссовка. Новейшая система анализа помогает точно получить все данные и передать для анализа в приложение. Так же в кроссовке есть кондиционирование для контроля температуры в кроссовке.


Уникальность: 100.00%

Переведено специально для mmgp.ru kickstarter
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Метки
kickstarter, инвестиции, стартап
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