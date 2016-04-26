Проект нового бизнес-рюкзака привлек на Kickstarter €93 тысячи инвестиций

Bobby Bizz на Kickstarter собрал 93 877 евро на выпуск новой линейки бизнес-рюкзаков
Не смотря на то, что до конца этапа сбора средств на Kickstarter еще 57 дней, новая линейка рюкзаков Bobby Bizz привлекла более 93 тысяч евро инвестиций. Первоначально требуемая сумма для начала производства было всего 30 000 евро, получается, что инвесторы уже превысили ожидаемый капитал в 3 раза. Инвесторами выступили 1111 людей из разных стран. Bobby Bizz основал выпуск линейки безопасных бизнес-портфелей в городе Рейсвейк, Нидерланды.
Основатели линии рассказали, что их творение станет самым удобным и безопасным бизнес-портфелем. Хранение вещей будет в нем не только безопасным, но и комфортабельным. Так же множество отделений не позволят смешаться мелким деталям и все будет лежать на своих местах. Рюкзак имеет и защиту от воров, которые захотят, что то вытянуть из него в людных местах.
Портфель будет удобный как для езды на велосипеде, так и для повседневной носки в руке. Он с легкостью трансформируется в портфель, а затем в рюкзак. Для защиты от воров есть противоугонный замок.
Уникальность: 100.00%
Переведено специально для mmgp.ru kickstarter