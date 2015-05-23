PlaySight привлекла $11 млн от Verizon Ventures и легенды гольфа Грега Нормана

"Sports tech" компания PlaySight привлекла $11 млн финансирования. Инвесторами выступили Verizon Ventures и легенда гольфа Грег Норман. Новые средства помогут компании с глобальною экспансиею своей платформы SmartCourt и внедрить передовые технологии в новые спортивные вертикали.
PlaySight, основанная в 2013 году израильскими военными ветеранами, объединяет спортсменов следующего поколения на своей глобальной спортивной платформе SmartCourt. Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке с офисом разработки в Кфар-Сабе.
PlaySight использует как многоугольное видео, так и запатентованную аналитику, чтобы улучшить производительность на поле и подключить спортсменов следующего поколения. Компания уже завоевала доминирующее положение на рынке тенниса, благодаря своей технологии, которая объединяет ведущие федерации, академии, клубы и более 40 программ для тенниса NCAA, а также новый национальный кампус USTA и высокопроизводительный объект в озере Нона, штат Флорида. PlaySight также работает с лучшими командами в других видах спорта, в том числе с чемпионами НБА Golden Golden Warriors. У 2017 году компания была выбрана Fast Company как одна из «10 самых инновационных компаний в спорте».
Чэнь Шачар, генеральный директор PlaySight сказал: «Мы придаем большое значение правым стратегическим партнерам и очень рады объявить об инвестициях Verizon Ventures и Greg Norman, поскольку они способствуют нашему росту и срыву в спортивном мире. Мы соединяем поля, арены и спортсменов по всему миру с помощью наших технологий».
Грег Норман сказал: «PlaySight находится на переднем крае технологических нововведений в спорте, и я очень рад быть частью чего-то такого передового в отрасли. PlaySight и Verizon Ventures делятся своим видением, чтобы связать людей с бизнесом, спортом и культурой».
«Сложные видео, аналитические и мультимедийные решения, которые были зарезервированы для профессиональных спортсменов и команд, теперь становятся доступными для масс», - сказал Дэвид Фамолари, директор Verizon Ventures. «Используя сеть интеллектуальных камер, облачная платформа видео и аналитики PlaySight превращает каждое спортивное поле, площадку и тренажерный зал в умное, связанное пространство и помогает атлетам всех уровней тренироваться умнее. Мы с нетерпением ожидаем поддержки роста PlaySight, поскольку команда продолжает предоставлять новые возможности и доступ к передовым технологиям спорта для тренеров, рекреационных и молодежных атлетов».
Оф. сайт компании https://www.playsight.com/
По материалам:
https://www.forbes.com/sites/daniell...t-golf-course/
http://www.prnewswire.com/news-relea...300467701.html