Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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стабильный букс платящий в втс, хорошее начало заработка для новичков

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Регистрация: 21.07.2013
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стабильный букс платящий в втс, хорошее начало заработка для новичков
Доброго времени суток, предлагаю вам необычный САР в котором за просмотры страниц платят в сатошах ( составляющая биткоина- ведь за монету на сегодняшний день просят 2300 долларов) http://btcclicks.com/?r=f2a500fa на данном буксе всегда много работы, есть возможность аренды рефералов, вывод при наборе минималки 0.0001000 BTC ( набирается быстро так как повторяю- работы на сайте много) сайт работает уже довольно долго, лично я на сайте с 2014 года, если не знаете куда деть заработанные сатоши то вот вам биржа- https://yobit.io/?bonus=Dlkrm обменивайте крипту на фиат и выводите на любой кошелек, данный способ заработка подойдет новичкам- без вложений, оплата за клики выше чем на других буксах да и узнают что такое криптовалюта
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Andrey Legenchenko на форуме  
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