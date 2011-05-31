стабильный букс платящий в втс, хорошее начало заработка для новичков

Доброго времени суток, предлагаю вам необычный САР в котором за просмотры страниц платят в сатошах ( составляющая биткоина- ведь за монету на сегодняшний день просят 2300 долларов) http://btcclicks.com/?r=f2a500fa
на данном буксе всегда много работы, есть возможность аренды рефералов, вывод при наборе минималки 0.0001000 BTC ( набирается быстро так как повторяю- работы на сайте много) сайт работает уже довольно долго, лично я на сайте с 2014 года, если не знаете куда деть заработанные сатоши то вот вам биржа- https://yobit.io/?bonus=Dlkrm
обменивайте крипту на фиат и выводите на любой кошелек, данный способ заработка подойдет новичкам- без вложений, оплата за клики выше чем на других буксах да и узнают что такое криптовалюта