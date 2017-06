Sonikov invest-withstan.club



Divus World - divusworld.com Я не админ

Старта проекта: 01.06.2017



Легенда проекта: Гугл переводчик

Цитата: Прекрасный мир криптотехнологий уже давно стал неотъемлемой частью повседневной жизни большинства пользователей Интернета. Технологии, которые позволяют создавать богатство в виртуальном мире, были разработаны на основе конкретных алгоритмов. И хотя этот мир только виртуальный, деньги, которые можно заработать, достаточно реальны.

Divus World является лидером в области облачной разработки. Мы работаем над разработкой основных криптоконверсий, таких как Bitcoin, Line Coin и Etherum. Это очевидно перспективный бизнес. Если вы посмотрите на динамику роста ставок основных крипторесурсов за последние несколько лет, вы поймете, что обладание криптовалютой - это не просто обещание стабильного будущего, это также стабильный рост финансовых активов из-за растущего спроса Для криптоконверсий во всем мире.

Стабильный спрос, который был четко виден в течение последних нескольких лет, и тот факт, что многие страны мира приняли Биткойн как полноценный способ оплаты на правительственном уровне, в значительной степени определили бизнес-центр Divus Worls и основные стратегические способы длительной - развитие нашей компании.

Cloud mining позволяет нашей компании создавать новые блоки в блок-цепях и выполнять разработку криптотермин, одновременно минимизируя затраты на оборудование и энергию.

Стабильность применяемых технологий и постоянно совершенствующиеся подходы к облачной разработке позволяют Divus World оставаться на лидирующих позициях и диктовать тенденции разработки криптовалютных систем.

Расширение нашего влияния на рынке облачной криптомашины и увеличение мощностей можно актуализировать и реализовать благодаря внешним инвестициям. Мы готовы сотрудничать с онлайн-инвесторами со всего мира в этой многообещающей и полезной области.

Инвестируя в мир Divus, вы инвестируете в свое стабильное будущее и продолжаете работать с лидером горнодобывающей промышленности, который укрепляет ваше благосостояние на долгие годы. Инвестиционные планы в проекте:





Стартер

0,8% в день

50 $ Минимальная сумма

1000 $ Максимальная сумма

365 дней Срок действия договора



продвинутый

0,9% в день

1001 $ Минимальная сумма

3000 $ Максимальная сумма

365 дней Срок действия договора



VIP

1% в день

3001 $ Минимальная сумма

100.000 $ Максимальная сумма

365 дней Срок действия договора





Платежные системы: Perfect Money (Тип Аккаунта: Верифицирован , 0 Баллы Trust Score). Adv Cash



Реферальные: от 7%



Цитата: Client: Каждый зарегистрированный пользователь получает статус Клиента и реферальный доход с первого уровня

7%



Manager: Клиент, который пригласил 10 пользователей с общим депозитом 5000 $, получит статус Менеджера и 2-х уровневый реферальный доход

(8% -3%)



Team leader: Менеджер, который пригласил 30 пользователей и имеет 3 менеджера в своей первой строке, получит статус руководителя группы и 3-х уровневый реферальный доход

(9% -4% -3%)



REPRESENTATIVE Лидер группы, который пригласил 50 пользователей и имеет 5 руководителей команд в своей первой строке, получит статус Представителя и 5-строчный реферальный доход

(10% -5% -4% -3% -2%)



CONSUL: Представитель, у которого есть 100 000 $ общего депозита в первой линии и оборот 500 000 $ с пяти линий, получит статус Консула и 6-строчный реферальный доход

(12% -6% -5% -3% -2% -1%) +5000$ бонус



AMBASSADOR: Консул с общим депозитом в 250 000 $ в первой строке и оборотом 1.000.000 $ с пяти линий получит статус посла и 7-строчный реферальный доход

(15% -7% -6% -5% -3% -2% -1%)









я возвращаю 100% реферальных по проекту.







Мой депозит в проект: The amount of 100 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U110481хх->U12883727. Memo: Shopping Cart Payment. . Date: 21:33 02.06.17. Batch: 178134789.





