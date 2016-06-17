Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Divus World - divusworld.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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#1
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Имя: Stan
Пол: Мужской
Адрес: Ukraine
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 17.06.2016
Сообщений: 520
Благодарностей: 144
УГ: 5
КП: 0.000
Divus World - divusworld.com
Я не админ
Старта проекта: 01.06.2017

Легенда проекта: Гугл переводчик
Цитата:
Прекрасный мир криптотехнологий уже давно стал неотъемлемой частью повседневной жизни большинства пользователей Интернета. Технологии, которые позволяют создавать богатство в виртуальном мире, были разработаны на основе конкретных алгоритмов. И хотя этот мир только виртуальный, деньги, которые можно заработать, достаточно реальны.
Divus World является лидером в области облачной разработки. Мы работаем над разработкой основных криптоконверсий, таких как Bitcoin, Line Coin и Etherum. Это очевидно перспективный бизнес. Если вы посмотрите на динамику роста ставок основных крипторесурсов за последние несколько лет, вы поймете, что обладание криптовалютой - это не просто обещание стабильного будущего, это также стабильный рост финансовых активов из-за растущего спроса Для криптоконверсий во всем мире.
Стабильный спрос, который был четко виден в течение последних нескольких лет, и тот факт, что многие страны мира приняли Биткойн как полноценный способ оплаты на правительственном уровне, в значительной степени определили бизнес-центр Divus Worls и основные стратегические способы длительной - развитие нашей компании.
Cloud mining позволяет нашей компании создавать новые блоки в блок-цепях и выполнять разработку криптотермин, одновременно минимизируя затраты на оборудование и энергию.
Стабильность применяемых технологий и постоянно совершенствующиеся подходы к облачной разработке позволяют Divus World оставаться на лидирующих позициях и диктовать тенденции разработки криптовалютных систем.
Расширение нашего влияния на рынке облачной криптомашины и увеличение мощностей можно актуализировать и реализовать благодаря внешним инвестициям. Мы готовы сотрудничать с онлайн-инвесторами со всего мира в этой многообещающей и полезной области.
Инвестируя в мир Divus, вы инвестируете в свое стабильное будущее и продолжаете работать с лидером горнодобывающей промышленности, который укрепляет ваше благосостояние на долгие годы.
Инвестиционные планы в проекте:


Стартер
0,8% в день
50 $ Минимальная сумма
1000 $ Максимальная сумма
365 дней Срок действия договора

продвинутый
0,9% в день
1001 $ Минимальная сумма
3000 $ Максимальная сумма
365 дней Срок действия договора

VIP
1% в день
3001 $ Минимальная сумма
100.000 $ Максимальная сумма
365 дней Срок действия договора


Платежные системы: Perfect Money(Тип Аккаунта: Верифицирован, 0 Баллы Trust Score). AdvCash

Реферальные: от 7%

Цитата:
Client: Каждый зарегистрированный пользователь получает статус Клиента и реферальный доход с первого уровня
7%

Manager: Клиент, который пригласил 10 пользователей с общим депозитом 5000 $, получит статус Менеджера и 2-х уровневый реферальный доход
(8% -3%)

Team leader: Менеджер, который пригласил 30 пользователей и имеет 3 менеджера в своей первой строке, получит статус руководителя группы и 3-х уровневый реферальный доход
(9% -4% -3%)

REPRESENTATIVE Лидер группы, который пригласил 50 пользователей и имеет 5 руководителей команд в своей первой строке, получит статус Представителя и 5-строчный реферальный доход
(10% -5% -4% -3% -2%)

CONSUL: Представитель, у которого есть 100 000 $ общего депозита в первой линии и оборот 500 000 $ с пяти линий, получит статус Консула и 6-строчный реферальный доход
(12% -6% -5% -3% -2% -1%) +5000$ бонус

AMBASSADOR: Консул с общим депозитом в 250 000 $ в первой строке и оборотом 1.000.000 $ с пяти линий получит статус посла и 7-строчный реферальный доход
(15% -7% -6% -5% -3% -2% -1%)


я возвращаю 100% реферальных по проекту.



Мой депозит в проект: The amount of 100 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U110481хх->U12883727. Memo: Shopping Cart Payment. . Date: 21:33 02.06.17. Batch: 178134789.


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