Digital Currency Group инвестировала в децентрализованный маркетплейс OpenBazaar

Американский стартап OB1, который стоит за созданием децентрализованного маркетплейса OpenBazaar, объявил о получении нового финансирования, на этот раз от инвестиционной фирмы Digital Currency Group.
Об этом говорится в заявлении на официальном сайте OB1.
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«С момента запуска в прошлом году мы показывали стабильный рост. Наша сеть делает важный вклад в развитие p2p-платежей и технологии блокчейн, и для нас большая часть иметь такого инвестиционного партнера, который разделяет наше видение», —
сказал CEO компании Брайан Хоффман.
Как отмечается в заявлении, благодаря новым инвестициям общее финансирование OB1 к сегодняшнему дню выросло до $4,2 млн. Предыдущий раунд финансирования на $3 млн, в котором участвовали венчурные фонды BlueYard, Union Square Ventures и Andreessen Horowitz, был закрыт в декабре 2016 года.
В том же месяце благодаря партнерству с ShapeShift у пользователей OpenBazaar появилась возможность осуществлять оплату и принимать платежи в альткоинах.
Официальный запуск платформы состоялся в апреле 2016 года, и в настоящий момент OpenBazaar продолжает работу над версией 2.0 маркетплейса.