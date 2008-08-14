проверенная биржа копирайта- заработай на статьях

Доброго времени суток, предлагаю вам абсолютно легальный заработок в сети ( не хайпы, буксы, игры и прочая муть) я работаю в этом сервисе с 2012 года и не жалуюсь- платят стабильно и без каких либо проблем, http://contenthub.ru/?r=vy4ku4nujz
сервис который предлагает вам заработать на написании статей ( копирайт или рерайт- без разницы) работы много, тематика в основном- сми и новости ( не нужно описывать какие либо товары и прочую ерунду- берете новость и рерайтите ее вставив ключевое слово в середине текста или в начале- в общем как заказчик желает) работы много и цены хорошие, чем мне нравится данная биржа- не нужно ждать одобрений заявок или повышать доступ к некоторым заданиям ( как на многих биржах) тут все просто- взял задание и приступай к исполнению