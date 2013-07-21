Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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новый облачный майнинг, бонус 20 ghs

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Старый Сегодня, 00:21
#1
Интересующийся
 
Регистрация: 21.07.2013
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Благодарностей: 0
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новый облачный майнинг, бонус 20 ghs
Доброго времени суток, приглашаю вас в новый проект облачного майнинга https://bitmi.ru/index.php?ref=7425 данный проект не похож на хайп и это радует ( я сам делал хайпы на заказ на фриланс-биржах и знаю как убого пилят их на бесплатных хостах и скриптах) кабинет продуман грамотно, вывод намайненой крипты можно конвертировать в фиатные деньги ( курс биткойна есть на сайте) и выводить на электронные платежные такие как VISA/MASTERCARD RUB, QIWI кошелек ,PAYEER,Yandex, майнят на оборудовании ANTI MINER S9 ( то есть на асиках последнего поколения) цена за один GHS всего 7 рублей, также если вы введете при регистрации код купона bit7425 то вам начислят на 50 дней 20 GHS то есть вы сможете в реале оценить работу сервиса
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Andrey Legenchenko на форуме  
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