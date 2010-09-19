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Стартап Drone.ua привлек инвестиции и запустил совместный проект стоимостью $4,7 млн

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Стартап Drone.ua привлек инвестиции и запустил совместный проект стоимостью $4,7 млн


Стартап из Украины Drone.ua заявил о получении венчурного финансирования от целого ряда венчурных капиталистов из Польши, Британии, а также Молдовы. При этом в качестве представителя инвесторов в Украине выступила фирма «Студия Агросистем».

Общий объем полученного финансирования и детали данной сделки пока не предаются огласке. Полученные средства направят на запуск нового проекта, который будет называться DroneUA Agroservice. Обе стороны этой сделки оценили его в 4,7 миллиона долларов.



Во время составления оценочной стоимости нового проекта учитывалось количество действующих клиентов Drone.ua, данные о сегодняшних финпоказателях (например, информация о ежемесячной подписке на агрономические услуги) и ожидаемые темпы дальнейшего развития.

Новая компания будет крупнейшим поставщиком беспилотных технологий в сельскохозяйственной отрасли Украины. Она станет получать прибыль, оказывая различные услуги фермерским хозяйствам по платной подписке. Среди данных услуг присутствует аэросъемка посевных площадей, анализ показателей вегетации растений, биохимическое исследование сельхозкультур, анализ почвы и многое другое.



Примерно третью часть от доходов стартапа его руководители собираются направить на дальнейшие исследования и разработки. В активах новосозданного проекта уже имеется собственный исследовательский центр на основе сельхозфирмы из Черкасской области, суммарной площадью 1477 гектар. До завершения следующего года общее количество сотрудников компании запланировано повысить до 200 человек, а также создать офисы в таких крупных городах, как Одесса, Кировоград и Сумы.



После заключения данной сделки размер обслуживаемого банка земли компании DroneUA Agroservice повысился больше чем на 30% и достиг 3,1 миллиона гектар. Операторы беспилотных летательных аппаратов собираются выполнить в текущем году порядка 30 тысяч вылетов для детального исследования новых сельскохозяйственных площадей.

По материалам ain.ua

https://text.ru/antiplagiat/5931c4662c27f
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Re: Стартап Drone.ua привлек инвестиции и запустил совместный проект стоимостью $4,7
Цитата:
Сообщение от CashToday Посмотреть сообщение
Новая компания будет крупнейшим поставщиком беспилотных технологий в сельскохозяйственной отрасли Украины. Она станет получать прибыль, оказывая различные услуги фермерским хозяйствам по платной подписке. Среди данных услуг присутствует аэросъемка посевных площадей, анализ показателей вегетации растений, биохимическое исследование сельхозкультур, анализ почвы и многое другое.
Радует, что в нашей стране есть такие проекты, и их услуги находят своих покупателей. Рынок технологий растет
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