tigr Топ Мастер

Имя: игорь Пол: Мужской Адрес: СССР Регистрация: 21.04.2007 Сообщений: 22,582 Благодарностей: 10,522 УГ: 91 КП: 0.099 подарки награды

Порка Газпрома раина одержала очередную историческую победу, показательно выпоров Газпром в Стокгольмском арбитражном суде. Жалкие попытки ничтожной газовой конторки навязать свои условия суверенной сверхдержаве, которая с помощью украиноязычных квот на ТВ вырвалась далеко вперед в рейтинге экономического развития, окончились полным крахом. Принцип «бери или уйди» больше не действует. Во всяком случае, я именно так понял, как и миллионы других патриотов.







Верховный главнокомандующий во внеочередном обращении к нации с полным и явным удовлетворением отметил, что «стоимость газа отныне будет определяться не Кремлем, а исключительно свободным и демократическим рынком». Раньше как было? Приезжал какой-нибудь «газпромовец» в Киев и начинал диктовать свои условия. Теперь, по словам гаранта, Нафтогаз Украины может требовать снижения цены на газ.



Вот эта фраза меня немного смутила. Дело в том, что кто-то, возможно, умышленно или же чисто по пьяни дезинформировал нашего европейского лидера. Все знают, что уже 1001 день Украина не импортирует ни капельки газа агрессора. Это наша принципиальная позиция, вызванная аннексией Крыма, вторжением в Донбасс и кибернетической атакой в социальных сетях. Все поставки голубого топлива в евродержаву идут напрямую из Словакии, где находится крупнейшее в мире месторождение. Словаки добывают газ из шельфа Женевского озера с помощью сверхсовременного бурового оборудования чешского производства.



«Со 2 сентября 2014 года по 29 мая 2017 года Украина импортировала свыше 27 миллиардов куб. м. природного газа, благодаря чему страна два отопительных сезона прошла без импортируемого из РФ газа», — это заявление представителя Министерства энергетики Максима Белявского.



Зачем требовать у агрессора снижения цены на газ, если мы у него вообще ничего не получаем и берем лишь свежайшее европейское топливо? Тут явно попахивает зрадой. Необходимо, чтобы Нафтогаз Украины в лице того же Коболева (Андрей Коболев — глава Нафтогаза, — прим. ред.) подробно отчитался о своих контактах с Газпромом. Если он вел сепаратные переговоры о возобновлении поставок газа агрессора, то данный факт должен получить компетентную оценку украинских спецслужб, Службы внешней разведки и службы защиты прав трансгендеров (так прописано в соглашении о евроассоциации).



Решение Стокгольмского арбитража, безусловно, раскрыло преступный сговор Юлии Тимошенко с Владимиром Путиным. Тимошенко подмахнула преступный газовый контракт, представив его на Украине в качестве «блестящей победы нации». Но меня немного смущает тот факт, что кровавый режим диктатора Януковича посадил Тимошенко за то, что она превысила свои полномочия при подписании в 2009 году газовых соглашений. Означает ли это, что Стокгольмский арбитраж подтвердил правомерность приговора Печерского районного суда, который, как все знают, служил карманным инструментом для расправы тоталитарного режима над невинными овечками и частично баранами? Получается, что Юлию Владимировну опять придется сажать, хотя революция достоинства освободила ее из мрачных застенков харьковской больницы железнодорожников. Неужели стокгольмские судьи подкуплены окружением беглого диктатора?



Выдающаяся победа Украины в Стокгольме, безусловно, должна привести к выплате миллиардов долларов компенсации Киеву за понесенный ущерб. К сожалению, нигде не говорится о том, сколько поверженный Газпром должен выплатить всем жителям страны денег. Победа победой, но где наши деньги?



И как объяснить еще один парадокс: мы полностью уничтожили Газпром, показательно выпоров его во все уязвимые места, а цена на свежий словацкий газ с 1 октября увеличивается до 9 тысяч 800 гривен за тысячу кубометров? Ребята, это же почти 380 долларов! На кого сейчас подавать иск? На словацкий аналог Газпрома?!



Почему Украина одерживает одну историческую победу за другой, а цена на газ, который мы даже не импортируем из РФ, растет и сегодня является чуть ли не самой высокой в этой Европе? Нет, ну, если бы верховный главнокомандующий вышел к народу и сказал, что благодаря Стокгольмскому трибуналу коммуналка снизится, то все бы орали от счастья. А тут получается несколько странно: все орут, а цены на газ растут. Кто кого победил?



Еще один странный момент не дает покоя моему кипящему патриотическому самосознанию. На сайте культуриста Насалика (министр энергетики и угольной промышленности) опубликован откровенно провокационный проект «Энергетической стратегии Украины до 2035 года». Авторы этого документа, которые, по моему глубокому убеждению, явно обладают сепаратистскими аккаунтами в «ВК» и «Одноклассниках», льют слезы по поводу «вероятной утраты транзита российского газа по украинской территории после 2019 года». Оказывается, мы ежегодно качаем 50-80 миллиардов кубов агрессивного газа по своей независимой территории! Многие патриоты просто в шоке. Где полная блокада РФ в рамках седьмого пакета ежедневных санкций? Почему до сих пор на трубе не лежит сотник Парасюк с потертостями на руках?



ЕС должен поддержать нашу непримиримую борьбу с РФ и отказаться от импорта преступного газа. В конце концов, в Словакии голубого топлива на всех хватит.



http://versii.com/news/365115/ Верховный главнокомандующий во внеочередном обращении к нации с полным и явным удовлетворением отметил, что «стоимость газа отныне будет определяться не Кремлем, а исключительно свободным и демократическим рынком». Раньше как было? Приезжал какой-нибудь «газпромовец» в Киев и начинал диктовать свои условия. Теперь, по словам гаранта, Нафтогаз Украины может требовать снижения цены на газ.Вот эта фраза меня немного смутила. Дело в том, что кто-то, возможно, умышленно или же чисто по пьяни дезинформировал нашего европейского лидера. Все знают, что уже 1001 день Украина не импортирует ни капельки газа агрессора. Это наша принципиальная позиция, вызванная аннексией Крыма, вторжением в Донбасс и кибернетической атакой в социальных сетях. Все поставки голубого топлива в евродержаву идут напрямую из Словакии, где находится крупнейшее в мире месторождение. Словаки добывают газ из шельфа Женевского озера с помощью сверхсовременного бурового оборудования чешского производства.«Со 2 сентября 2014 года по 29 мая 2017 года Украина импортировала свыше 27 миллиардов куб. м. природного газа, благодаря чему страна два отопительных сезона прошла без импортируемого из РФ газа», — это заявление представителя Министерства энергетики Максима Белявского.Зачем требовать у агрессора снижения цены на газ, если мы у него вообще ничего не получаем и берем лишь свежайшее европейское топливо? Тут явно попахивает зрадой. Необходимо, чтобы Нафтогаз Украины в лице того же Коболева (Андрей Коболев — глава Нафтогаза, — прим. ред.) подробно отчитался о своих контактах с Газпромом. Если он вел сепаратные переговоры о возобновлении поставок газа агрессора, то данный факт должен получить компетентную оценку украинских спецслужб, Службы внешней разведки и службы защиты прав трансгендеров (так прописано в соглашении о евроассоциации).Решение Стокгольмского арбитража, безусловно, раскрыло преступный сговор Юлии Тимошенко с Владимиром Путиным. Тимошенко подмахнула преступный газовый контракт, представив его на Украине в качестве «блестящей победы нации». Но меня немного смущает тот факт, что кровавый режим диктатора Януковича посадил Тимошенко за то, что она превысила свои полномочия при подписании в 2009 году газовых соглашений. Означает ли это, что Стокгольмский арбитраж подтвердил правомерность приговора Печерского районного суда, который, как все знают, служил карманным инструментом для расправы тоталитарного режима над невинными овечками и частично баранами? Получается, что Юлию Владимировну опять придется сажать, хотя революция достоинства освободила ее из мрачных застенков харьковской больницы железнодорожников. Неужели стокгольмские судьи подкуплены окружением беглого диктатора?Выдающаяся победа Украины в Стокгольме, безусловно, должна привести к выплате миллиардов долларов компенсации Киеву за понесенный ущерб. К сожалению, нигде не говорится о том, сколько поверженный Газпром должен выплатить всем жителям страны денег. Победа победой, но где наши деньги?И как объяснить еще один парадокс: мы полностью уничтожили Газпром, показательно выпоров его во все уязвимые места,На кого сейчас подавать иск? На словацкий аналог Газпрома?!Почему Украина одерживает одну историческую победу за другой, а цена на газ, который мы даже не импортируем из РФ, растет и сегодня является чуть ли не самой высокой в этой Европе? Нет, ну, если бы верховный главнокомандующий вышел к народу и сказал, что благодаря Стокгольмскому трибуналу коммуналка снизится, то все бы орали от счастья. А тут получается несколько странно: все орут, а цены на газ растут. Кто кого победил?Еще один странный момент не дает покоя моему кипящему патриотическому самосознанию. На сайте культуриста Насалика (министр энергетики и угольной промышленности) опубликован откровенно провокационный проект «Энергетической стратегии Украины до 2035 года». Авторы этого документа, которые, по моему глубокому убеждению, явно обладают сепаратистскими аккаунтами в «ВК» и «Одноклассниках», льют слезы по поводу «вероятной утраты транзита российского газа по украинской территории после 2019 года». Оказывается, мы ежегодно качаем 50-80 миллиардов кубов агрессивного газа по своей независимой территории! Многие патриоты просто в шоке. Где полная блокада РФ в рамках седьмого пакета ежедневных санкций? Почему до сих пор на трубе не лежит сотник Парасюк с потертостями на руках?ЕС должен поддержать нашу непримиримую борьбу с РФ и отказаться от импорта преступного газа. В конце концов, в Словакии голубого топлива на всех хватит.

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