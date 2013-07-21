первые проекты для заработка новичкам без вложений

Доброго времени суток уважаемые форумчане, данный пост пишу для тех кто вообще только только начинает осваивать заработок в интернете но не знает как начать свой путь, когда то я тоже задумывался о этом и искал информацию....но все было так непонятно и запутанно- все только и писали о куче возможностях заработка, а по сути все это пустышка ( все эти курсы, файлообменники, матрицы, хайпы- где все постят о вложенной копейки а на выходе 100500 тыщ, все это шлак) начинать надо с малого- я начинал с набора каптчи на этом сервисе- https://rucaptcha.com?from=41781
конечно заработать миллионы вы здесь не заработаете, но свои первые деньги я заработал именно тут (сейчас платят 6 копеек за одну разгаданную каптчу- когда я работал была всего одна копейка). Конечно каптча не лучший способ заработка ( а я делаю упор на тех кто впервые решил заработать деньги в интернете без вложений) но первое впечатление о заработке в сети вы получите, далее я перешел на буксы- перепробовал много, но остановил свой выбор тут- http://www.seosprint.net/?ref=720247
сервис работает довольно долго и я уже работаю на данном буксе как рекламодатель- тут вы сможете заработать просматривая рекламу, читать письма рекламодателей, выполнять несложные задания, в общем работы много и заработать выполняя задания можно прилично
Ну и последний способ заработать свои первые деньги новичку без вложений можно на расширении браузера ( программа работает в браузере- я называю этот способ "лентяя") здесь вообще не нужно ничего делать- просто работаете как обычно а программа вам будет показывать иногда рекламу а вам за это платят деньги, вот ссылка на проект http://teaserbz.net/u/gufff777
( я и сейчас заказываю тут рекламу) в видео на сайте есть видео как работать с расширением, а вот другой проект - http://surfearner.me/881293
здесь заработок больше и для рекламодателя ( а я покупаю тут показы своих баннеров) условия "мягче", в общем как новичку который первый раз решил заработать свои первые деньги в интернете это самые лучшие проекты, во первых работают уже не один год а во вторых выплачивают деньги- а это самое главное