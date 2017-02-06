Azia invest - asia4invest.net

Я не админ,тема создана на условиях листинга.
Старт 31 мая 2017
Цитата:
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«Azia invest» – новый инвест- проект, имеющий азиатские корни. Создана для обогащения всех инвесторов в равных условиях в соответствии с пропорционально вложенными денежными средствами. Нацелена на равенство и долгосрочность. Деньги, вложенные в недвижимость показывают высокую надежность и устойчивость.За спиной «Azia invest» стоят крупные финансовые альянсы, известные в узких кругах Азии, которые на протяжении более 15 лет зарекомендовали себя с положительной стороны. В него входят более сотни крупных инвесторов мира.Это узкоспециализированный бизнес, способный приносить каждому инвестору максимальную прибыль. Для того, чтобы стать одним из нас не обязательно быть богатым, достаточно иметь на своем балансе 10$.
Основная цель компании «Azia invest» предоставить участникам проекта комфортные условия, которые позволят получить максимальную прибыль:
1. Если инвестор поможет нам увеличить количество участников, то он сам увеличит собственные доходы: выгодная реферальная программа по многоуровневому процентному принципу 5-3-1;
2. Каждому участнику проекту «Azia invest»предоставлена возможность получения 3%-ной прибыли до момента достижения 150%-ной прибыли по Вашему депозиту.
Присоединяясь к участникам Azia invest, Вы соглашаетесь с тем, что удача и финансовая независимость являются Вашими верными спутниками!
Планы:
3% в день по рабочим дням, до момента 150% прибыли
Минимальный депозит составляет 10$
Реф.программа 5-3-1%
Принимает Perfect Money, Payeer, AdvCah, Bitcoin
Date : 06/02/2017 20:18
From/To Account : U14889217
Amount : -100.00
Currency : USD
Batch : 178130273
Memo : Shopping Cart Payment. Invoice 50, polaks.
Payment ID : 50
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Тема создана на условиях листинга для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.Создание мною темы не даёт с моей стороны ни каких гарантий на получение вами прибыли и сроки работы.Вы сами решаете,что делать.Оценивайте риски самостоятельно.
Вся информация для описания взята с сайта проекта.