Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Куплю души по 5 поинтов за штуку. Чичиков.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 412,307 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Lob для набора инструментов API почты привлекла $20 млн инвестиций

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:05
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 22:45
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Western
Регистрация: 04.09.2010
Сообщений: 11,767
Благодарностей: 2,304
УГ: 6
КП: 0.102
подарки
награды Волшебный горшочек 
Lob для набора инструментов API почты привлекла $20 млн инвестиций



Американская компания Lob из Сан-Франциско штат Калифорния является разработчиком набора инструментов почты API для предприятий и для этих целей привлекла $20 млн. инвестиций.

Инвестиционный раунд возглавил фонд Y Combinator Continuity, а также приняли участие уже ранее существующие инвесторы FloodGate, Polaris Partners, First Round Capital и Initialized Capital. Али Роугани, генеральный директор YC Continuity и бывший главный операционный директор Twitter, присоединяться к совету директоров компании Lob.

Компания намерена использовать привлеченные средства для ускорения своего роста, расширения API предложений и увеличения своей команды.




Компания была основана в 2013 году. Соучредителями компании являются Леор Авидар и Харри Зханг. Lob создала почту API, которая позволяет компаниям отправлять открытки, письма, чеки, фотографии и многое другое. Компания имеет более 6 тыс. клиентов, в том числе Amazon, страховой Oscar и Booking.com. Внутренний адрес клиентов проверяется API среди 156 млн. доставляемых адресов почтовой службы USPS, чтобы убедиться, что продукт будет доставлен до конечного пункта назначения и его адрес будет стандартизирован, проверен и защищен.





Onovative, Booking.com, Counsyl и 5 тыс. других компаний используют современный API LOB. С помощью сервиса компании легко проверить внутренние и международные почтовые адреса. Современный API дает возможность исполнения на 99%. Lob разработала API, который делает отправку всего так легко, как отправка электронной почтой. Вот как это работает:




Компания автоматизировала трудоемкие технологические процессы, чтобы иметь больше свободного времени, чтобы не возиться с новым программным обеспечением и инструментами. На сегодня этот цикл автоматизации является инновацией. Оперативная почта только один пример. API – интерфейсы созданы, как блоки для менеджеров по продукции, операторов и маркетологов для автоматизации процессов.




Цель компании состоит в том, чтобы дать разработчикам современный набор инструментов, которые они могут использовать для создания нового поколения корпоративных приложений. Инструменты Lob абстрактной сложности. Многие компании потратили бы десятилетия на такие решения. Компания дает возможность разработчикам получить новаторство быстрее и на это тратить меньше времени. С помощью этих строительных блоков разработчики могут начать программировать инструменты и взаимодействовать с миром в автономном режиме.




Перевод специально для mmgp.ru


__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Только у Ларисы стабильные инвест проекты|Лучшие инвестблоги в одном месте!|Уникальный инвестиционный блог, лучшие проекты - e-invest.biz|Автообмен Bitcoin, Perfect Money, Payeer, NixMoney и Яндекс.Деньги по лучшему курсу|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек
bizneser на форуме  
Ответить
Метки
инвестиции
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:05
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Платформа Concord привлекла $3,7 млн. инвестиций Arise Горячие новости 1 Сегодня 18:29
Компания CloudFactory привлекла $7.3 млн. инвестиций Arise Горячие новости 2 26.05.2017 03:03
Компания Mintigo привлекла $10 млн инвестиций forfor Горячие новости 0 15.05.2017 17:50
Liqid для цифровой платформы инвестиционных инструментов привлек €4.5 млн инвестиций bizneser Новости в мире финансов и инвестиций 0 07.03.2017 04:37
CardsMobile привлекла $2,5 млн инвестиций от «Ланита» kingcasha Новости в мире финансов и инвестиций 8 21.11.2016 12:36

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар xixokz
Марафон от xixokz vk.com/xixokzgroup
От xixokz в разделе «Прогнозы»
Аватар SoulFly
Подскажите программу для смены IP
От SoulFly в разделе «Софт»
Аватар Pro-Hyip
Hyip4investors - Hyip4investors.com
От Pro-Hyip в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Tigrenish
Стартап Zoox привлек $200 млн для разработки беспилотных автомобилей
От Tigrenish в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар kamol_mix
Сотни смартфонов и планшетов «спели» вместе
От kamol_mix в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватара нет
Ставки на футбол (верификатор betonsuccess.ru)
От Stop-Loss в разделе «Прогнозы»
.     
Пользователей
412,307
Тем
472,369
Сообщений
11,692,569

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube