Lob для набора инструментов API почты привлекла $20 млн инвестиций

Американская компания Lob из Сан-Франциско штат Калифорния является разработчиком набора инструментов почты API для предприятий и для этих целей привлекла $20 млн. инвестиций.
Инвестиционный раунд возглавил фонд Y Combinator Continuity, а также приняли участие уже ранее существующие инвесторы FloodGate, Polaris Partners, First Round Capital и Initialized Capital. Али Роугани, генеральный директор YC Continuity и бывший главный операционный директор Twitter, присоединяться к совету директоров компании Lob.
Компания намерена использовать привлеченные средства для ускорения своего роста, расширения API предложений и увеличения своей команды.
Компания была основана в 2013 году. Соучредителями компании являются Леор Авидар и Харри Зханг. Lob создала почту API, которая позволяет компаниям отправлять открытки, письма, чеки, фотографии и многое другое. Компания имеет более 6 тыс. клиентов, в том числе Amazon, страховой Oscar и Booking.com. Внутренний адрес клиентов проверяется API среди 156 млн. доставляемых адресов почтовой службы USPS, чтобы убедиться, что продукт будет доставлен до конечного пункта назначения и его адрес будет стандартизирован, проверен и защищен.
Onovative, Booking.com, Counsyl и 5 тыс. других компаний используют современный API LOB. С помощью сервиса компании легко проверить внутренние и международные почтовые адреса. Современный API дает возможность исполнения на 99%. Lob разработала API, который делает отправку всего так легко, как отправка электронной почтой. Вот как это работает:
Компания автоматизировала трудоемкие технологические процессы, чтобы иметь больше свободного времени, чтобы не возиться с новым программным обеспечением и инструментами. На сегодня этот цикл автоматизации является инновацией. Оперативная почта только один пример. API – интерфейсы созданы, как блоки для менеджеров по продукции, операторов и маркетологов для автоматизации процессов.
Цель компании состоит в том, чтобы дать разработчикам современный набор инструментов, которые они могут использовать для создания нового поколения корпоративных приложений. Инструменты Lob абстрактной сложности. Многие компании потратили бы десятилетия на такие решения. Компания дает возможность разработчикам получить новаторство быстрее и на это тратить меньше времени. С помощью этих строительных блоков разработчики могут начать программировать инструменты и взаимодействовать с миром в автономном режиме.
Перевод специально для mmgp.ru