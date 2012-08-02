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Рекламный бизнес Amazon приближается к переломному моменту

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Рекламный бизнес Amazon приближается к переломному моменту
Компания Amazon становится рекламной платформой для большого количества рекламодателей. Все больше маркетологов продают продукты с помощью площадки и запускают на ней рекламу. Пока не понятно, какие бюджеты будут поступать Amazon в долгосрочной перспективе. В рекламных кругах компания упоминается как «спальный гигант». Генеральный директор WPP Мартин Соррелл рассказывает, что платформа удерживает его от сна ночью. В свете таких событий, многие рекламодатели смотрят на Amazon, как на важный двигатель рекламного бизнеса, который может повлиять на гигантов Google и Facebook. Брайан Вине, исполнительный председатель рекламного агентства 360i сказал: «Amazon становится важным игроком рекламной отрасли».



Как отметил Винер, на платформе растет количество коммерческих запросов. Теперь Amazon получает доход так же, как это делает Google. И пока что компания только на пути к «переломному моменту». Для этого есть простое объяснение: компании, ранее не продававшие на Amazon, пытаются реализовать свои продукты через платформу. А маркетологи считают, что покупка рекламы — лучшее средство для стимулирования продаж на сайте.

До рекламной революции Amazon достаточно далеко. В последние годы компания тихо входит на рынок цифровой рекламы, создавая технологии для издателей и помогая маркетологам осваивать рекламные инструменты, предоставляя им надежный пул данных, полученных из гигантского электронного магазина. В течение последних 18 месяцев Amazon сосредоточился на поисковой рекламе, основном источнике дохода Google.

Недавно Майкл Дуда, управляющий партнер агентства и инвестиционной фирмы Bullish рассказал, что команда посоветовала ему забрать часть рекламных расходов из Facebook и Google, чтобы запустить кампанию в Amazon, в результате чего продажи выросли примерно 10%.

С какими трудностями сталкивается Amazon?

Перед гигантом электронной коммерции стоит универсальная задача, ведь в рекламную сеть нужно привлекать более крупные маркетинговые бюджеты. По словам Винера, многие бренды отдают бюджеты на рекламу в Amazon командам, которые занимаются размещением товаров в магазине, созданием анонсов и акций, а не профессионалам своего дела, занимающимся продвижением в Facebook и Google. Таким образом, задача привлечения крупных рекламодателей усложняется, ведь невозможно сравнить производительность объявлений Amazon с другими цифровыми каналами, используя одинаковые инструменты и аналитику.

Второй проблемой является ограниченность рекламы. Сильная сторона Amazon в том, что платформа продает заинтересованным людям вещи и продукты. При этом сайт не предназначен для того, чтобы люди узнавали о новых продуктах. Поэтому Google и Facebook пока рано паниковать, ведь исходя из последних отчетов о доходах, ни одна компания не переживает ощутимое воздействие со стороны Amazon.

Перевод специально для mmgp.ru

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