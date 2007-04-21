Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
MMGP за всё платит! Даже за новых пользователей.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 412,307 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Электронному рублю отказали в статусе криптовалюты

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:05
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 22:31
#1
Топ Мастер
 
Имя: игорь
Пол: Мужской
Адрес: СССР
Регистрация: 21.04.2007
Сообщений: 22,582
Благодарностей: 10,521
УГ: 91
КП: 0.099
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
Электронному рублю отказали в статусе криптовалюты
Владислав Жуковский объяснил НСН, что власти неготовы к такому инструменту
Создать виртуальный аналог рубля в ближайшие два-три года намерен Центробанк. Как передает ТАСС, об этом на Петербургском экономическом форуме сообщила зампред валютного регулятора Ольга Скоробогатова.

Многие СМИ интерпретировали новость о разработке электронного рубля, как появление российской криптовалюты. Член экспертного совета «Деловой России», экономист Владислав Жуковский объяснил НСН, почему это маловероятно.



«У нас не развита технология блокчейн, потому нет и производной от нее технологии криптовалюты. В миру уже порядка 850 разного рода криптовалют, суммарный объем рынка уже превышает 60 млрд долларов, и видимо, в ближайший год он удвоится. Но в России какого-то крупного эмитента криптовалюты я не знаю. Выходцы из России создавали известные блокчейн-системы. В частности, один из них, живущий сейчас в Канаде, создал известную блокчейн-систему так называемых смарт-контрактов на базе которых была выпущена криптовалюта Ethereum. Сегодня это вторая по капитализации и популярности мировая рыночно торгуемая криптовалюта. На систему смарт-контрактов переходят крупнейшие в мире инвестиционные и коммерческие банки, страховые, девелоперские компании, такие как Morgan Chase, Goldman Sachs, UBS и прочие», - пояснил он.

Кроме того, эксперт усомнился в готовности нынешних российских властей к работе с криптовалютами.

«На российском рынке разговоров про это очень много, но ничего вразумительно, что пользовалось бы спросом на рынке, мы не видим. К тому же 99% людей не понимают, что такое криптовалюта, что такое блокчейн-система. И если создается некая новая цифровая валюта, некий новый информационный товар, это не значит, что создается криптовалюта. Если не используется блокчейн-технология при передаче данных, при транзакциях при их верификации, то это никакая не криптовалюта. У нас все держится на энтузиазме отдельных физлиц, крупных игроков, тем более с госучастием на этом рынке не замечено. И с их стороны ничего радикально нового не предлагается. У нас еще в 2014 году Центробанк заявил, что за цифровыми технологиями будущее мировой финансовой системы. И при этом выступил за запрет биткойнов в России, а майнинг (производство) криптовалют предложил приравнять к особо тяжким преступлениям, к производству денежных суррогатов и фальшивомонетничеству. С таким пониманием рынка на уровне питекантропа, боюсь, у нас ничего не будет еще очень долго», - посетовал он.

Криптовалюты – это децентрализованные цифровые расчетные единицы, работающие при помощи распределенных компьютерных сетей. Первой и самой популярной валютой, созданной в 2009 году неким Сатоси Накамото, стал биткойн. 1 июня курс биткойна превысил 2300 долларов.

источник
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

А вы знаете про супер заработки?
NewHyip.com - авторский блог про хайпы!
HyipClub.Club-Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций!!! RCB - 5000%-HyipClub.Club
tigr на форуме  
Старый Сегодня, 22:34
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Регистрация: 11.05.2008
Сообщений: 43
Благодарностей: 8
УГ: 0
КП: 0.000
подарки
Re: Электронному рублю отказали в статусе криптовалюты
Правильно сделали, что отказали. В криптовалюте сохраняются правила дикого запада. Каждый, кому не лень, клепает свою крипту. Половина всех валют уже соскамилась. Все дойдет до того, как в форексе. Когда центробанки на законодательном уровне введут свои правила игры. И создавать крипту будут только избранные.
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
Павел на форуме  
Сказали спасибо:
tigr (Сегодня)
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:05
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Savvy Payer™ - приложение к банковскому счету и электронному кошельку Savvy Payer Другие платежки 7 07.04.2017 15:52
Готова ли Украина к электронному декларированию? Wonderfully Политика и экономика 2 21.09.2016 12:25
Мутко отказали в аккредитации на Олимпиаду в Рио LanO Политика и экономика 0 20.07.2016 16:07
США отказали юаню в статусе резервной валюты МВФ O.Andru Политика и экономика 3 02.04.2015 11:22
«Православному» печенью отказали в правах Wind of freedom Политика и экономика 0 25.03.2015 00:35

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Honestt
Air Space Inv Ltd - airspace-inv.com
От Honestt в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Studio2008
CreativeStudio [Дизайн, Верстка, Интеграция]
От Studio2008 в разделе «Покупка, продажа, разработка хайпов (HYIP)»
Аватар Bona
FinancePower.biz - возвращаю 5-10% от Вашего депозита в проект (100-200% рефбека)
От Bona в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватар clipman77
Доходы России от продажи нефти упали на треть
От clipman77 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар webmegapolis
platim.biz - бесплатная лотерея
От webmegapolis в разделе «Игры»
Аватар Анна Чернобай
Китайские трейдеры нашли возможность проводить операции с bitcoin
От Анна Чернобай в разделе «Bitcoin»
.     
Пользователей
412,307
Тем
472,369
Сообщений
11,692,569

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube