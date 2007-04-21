tigr Топ Мастер

Имя: игорь Пол: Мужской Адрес: СССР Регистрация: 21.04.2007 Сообщений: 22,582 Благодарностей: 10,521 УГ: 91 КП: 0.099 подарки награды

Электронному рублю отказали в статусе криптовалюты Владислав Жуковский объяснил НСН, что власти неготовы к такому инструменту

Создать виртуальный аналог рубля в ближайшие два-три года намерен Центробанк. Как передает ТАСС, об этом на Петербургском экономическом форуме сообщила зампред валютного регулятора Ольга Скоробогатова.



Многие СМИ интерпретировали новость о разработке электронного рубля, как появление российской криптовалюты. Член экспертного совета «Деловой России», экономист Владислав Жуковский объяснил НСН, почему это маловероятно.







«У нас не развита технология блокчейн, потому нет и производной от нее технологии криптовалюты. В миру уже порядка 850 разного рода криптовалют, суммарный объем рынка уже превышает 60 млрд долларов, и видимо, в ближайший год он удвоится. Но в России какого-то крупного эмитента криптовалюты я не знаю. Выходцы из России создавали известные блокчейн-системы. В частности, один из них, живущий сейчас в Канаде, создал известную блокчейн-систему так называемых смарт-контрактов на базе которых была выпущена криптовалюта Ethereum. Сегодня это вторая по капитализации и популярности мировая рыночно торгуемая криптовалюта. На систему смарт-контрактов переходят крупнейшие в мире инвестиционные и коммерческие банки, страховые, девелоперские компании, такие как Morgan Chase, Goldman Sachs, UBS и прочие», - пояснил он.



Кроме того, эксперт усомнился в готовности нынешних российских властей к работе с криптовалютами.



«На российском рынке разговоров про это очень много, но ничего вразумительно, что пользовалось бы спросом на рынке, мы не видим. К тому же 99% людей не понимают, что такое криптовалюта, что такое блокчейн-система. И если создается некая новая цифровая валюта, некий новый информационный товар, это не значит, что создается криптовалюта. Если не используется блокчейн-технология при передаче данных, при транзакциях при их верификации, то это никакая не криптовалюта. У нас все держится на энтузиазме отдельных физлиц, крупных игроков, тем более с госучастием на этом рынке не замечено. И с их стороны ничего радикально нового не предлагается. У нас еще в 2014 году Центробанк заявил, что за цифровыми технологиями будущее мировой финансовой системы. И при этом выступил за запрет биткойнов в России, а майнинг (производство) криптовалют предложил приравнять к особо тяжким преступлениям, к производству денежных суррогатов и фальшивомонетничеству. С таким пониманием рынка на уровне питекантропа, боюсь, у нас ничего не будет еще очень долго», - посетовал он.



Криптовалюты – это децентрализованные цифровые расчетные единицы, работающие при помощи распределенных компьютерных сетей. Первой и самой популярной валютой, созданной в 2009 году неким Сатоси Накамото, стал биткойн. 1 июня курс биткойна превысил 2300 долларов.



источник «У нас не развита технология блокчейн, потому нет и производной от нее технологии криптовалюты. В миру уже порядка 850 разного рода криптовалют, суммарный объем рынка уже превышает 60 млрд долларов, и видимо, в ближайший год он удвоится. Но в России какого-то крупного эмитента криптовалюты я не знаю. Выходцы из России создавали известные блокчейн-системы. В частности, один из них, живущий сейчас в Канаде, создал известную блокчейн-систему так называемых смарт-контрактов на базе которых была выпущена криптовалюта Ethereum. Сегодня это вторая по капитализации и популярности мировая рыночно торгуемая криптовалюта. На систему смарт-контрактов переходят крупнейшие в мире инвестиционные и коммерческие банки, страховые, девелоперские компании, такие как Morgan Chase, Goldman Sachs, UBS и прочие», - пояснил он.Кроме того, эксперт усомнился в готовности нынешних российских властей к работе с криптовалютами.«На российском рынке разговоров про это очень много, но ничего вразумительно, что пользовалось бы спросом на рынке, мы не видим. К тому же 99% людей не понимают, что такое криптовалюта, что такое блокчейн-система. И если создается некая новая цифровая валюта, некий новый информационный товар, это не значит, что создается криптовалюта. Если не используется блокчейн-технология при передаче данных, при транзакциях при их верификации, то это никакая не криптовалюта. У нас все держится на энтузиазме отдельных физлиц, крупных игроков, тем более с госучастием на этом рынке не замечено. И с их стороны ничего радикально нового не предлагается. У нас еще в 2014 году Центробанк заявил, что за цифровыми технологиями будущее мировой финансовой системы. И при этом выступил за запрет биткойнов в России, а майнинг (производство) криптовалют предложил приравнять к особо тяжким преступлениям, к производству денежных суррогатов и фальшивомонетничеству. С таким пониманием рынка на уровне питекантропа, боюсь, у нас ничего не будет еще очень долго», - посетовал он.Криптовалюты – это децентрализованные цифровые расчетные единицы, работающие при помощи распределенных компьютерных сетей. Первой и самой популярной валютой, созданной в 2009 году неким Сатоси Накамото, стал биткойн. 1 июня курс биткойна превысил 2300 долларов.

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

А вы знаете про супер заработки?

NewHyip.com - авторский блог про хайпы!

HyipClub.Club-Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций!!! RCB - 5000%-HyipClub.Club __________________