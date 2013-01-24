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Цены на нефть прогнозы аналитиков

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Цены на нефть прогнозы аналитиков
После встречи нефтедержав в Вене и их решения продлить сделку по добыче на девять месяцев нефть Brent рухнула в цене на четыре доллара - до отметки 50,7, а пришла в себя она только на следующий день, поднявшись до 52 долларов. Все были уверены, что котировки рванут вверх, но очевидное решение стран разочаровало рынки, которые хотели чего-то более серьезного, например, продления соглашения на год-другой. В итоге сработал принцип "покупай на слухах, продавай на фактах".

Инвесторы и спекулянты торгуют, исходя из новостей, но зачастую сначала появляются слухи, которые могут быть достоверными или ложными. Если трейдеры доверяют источнику, то они фиксируют текущую цену актива (в данном случае нефти) в надежде, что потом он подешевеет или подорожает. То есть "покупают слух".

До того, как станет точно известно, сбылись "предсказания" источников или нет, актив меняется в цене. Поэтому перед официальным объявлением аналитики говорят: "Рынок уже заложил это событие в цены". Как это происходит на практике?

Слухи запускают на рынке "волну". Если потенциально новость хорошая, то "волна" подталкивает котировки вверх, а если плохая, то вниз. Сразу после выхода официального заявления "волна" спадает, то есть трейдеры "продают купленные ранее слухи". Отсюда и парадоксальная реакция рынка: 22 нефтедобывающие страны продлили венское соглашение, а цена нефти упала.

Принцип "покупай на слухах, продавай на фактах" работает практически всегда, когда в итоге результат достигается именно тот, которого и ждал рынок. "Так бывает практически перед каждым заседание ФРС, - вспоминает ведущий аналитик компании "АНАЛИТИКА Онлайн" Владимир Чернов. - Не работает этот принцип только в тех случаях, когда итог события заметно отличается от того, что в себя закладывали котировки".

Так, даже крупные игроки могут ошибаться, и самыми яркими примерами 2016 года могут служить Brexit (решение Великобритании о выходе из Евросоюза 23 июня) и избрание Дональда Трампа президентом США 8 ноября. "Если мы окунемся в историю, то вспомним, что практически никто не воспринимал всерьез возможность наступления этих событий: спекулянты продавали защитный актив - золото и активно вкладывали в рискованные фондовые активы этих стран, - отмечает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. - Тем не менее после появления информации о выходе Великобритании из ЕС и поражении Хиллари Клинтон потрясенные инвесторы принялись сразу же исправлять свои ошибки. В считаные часы валюта и фондовые активы рухнули вниз, а золото, подгоняемое всеобщим ажиотажем, устремилось вверх".

Продление нефтяного пакта в формате ОПЕК+ на девять месяцев было, наоборот, ожидаемым. "Примерно то же самое происходило, например, при повышении процентной ставки ФРС США 15 марта 2017 года. Событие было полностью предсказуемо, - приводит пример ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман. - Рост ставки - позитив для доллара, поэтому он укреплялся в мире с начала февраля. Но когда ее действительно повысили, инвесторы стали продавать доллары. В этот день индекс доллара, то есть его отношение к шести основным валютам, упал со 101,5 пункта до 100,6 пункта".

"Единственное исключение из правила, на моей памяти, имело место на прошлом заседании ОПЕК 30 ноября. Тогда нефть после оглашения вердикта саммита пошла в рост. Но там имел место фактор, не учтенный рынком, а именно неожиданное присоединение России к соглашению о сокращении добычи со странами картеля", - напоминает инвестиционный аналитик Global FX Сергей Коробков.

Теперь на рынке нефти формируется равновесная цена, которая ждет очередную "волну" слухов и новостей, чтобы подняться или упасть. Такие "волны" с 5 по 25 мая подняли цену нефти Brent на 17 процентов - c 46,6 до 54,7 доллара в основном на идее о продлении венского соглашения, а теперь первой целью для восстановления цены в ближайшее время может быть уровень в районе 52,5-53 доллара, считает Марк Гойхман. Большинство делегатов ОПЕК до и после саммита в Вене сообщили журналистам, что их вполне устраивают котировки в коридоре 50-60 долларов, поэтому такой уровень цен, скорее всего, будет преобладать до конца года.

На этой же неделе ощутимое влияние на котировки окажет публикация данных по коммерческим запасам нефти в США. Данные выходят в среду и, как правило, "не отпускают" котировки до пятницы-понедельника. "В случае роста добычи и объемов цены на нефть будут падать, где конечной целью падения является отметка 50 долларов за баррель. В случае снижения запасов в США рост цен продолжится до 55-57 долларов за бочку", - считает Владимир Чернов.

Как глубоко могут просесть цены после того, как ОПЕК использовала "последний патрон", теперь зависит еще и от спроса в Китае. "На практике действия ОПЕК создают предпосылки для стран, не участвующих в соглашении, расширить собственную долю на рынке, - предупреждает Сергей Коробков. - Это приводит к тому, что влияние решений ОПЕК на нефтяные цены снижается, а вес стран, ведущих независимую добычу, возрастает. Характерным примером здесь является факт начала поставок сырой нефти из США в Китай".

rg.ru/2017/05/28/kak-gluboko-mogut-prosest-ceny-na-neft.html
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