Стартап по кибербезопасности SpyCloud привлек $2.5 млн. инвестиций

Стартап по кибербезопасности из Остина (Техас) SpyCloud привлек $2,5 млн. начального финансирования.
Инвесторами выступили Silverton Partners и March Capital Partners.
На полученные средства компания планирует запустить свою платформу.
Основанный Тедом Россом (бывший генеральный директор Exodus Intelligence и глава Threat Intelligence в HP) и Дэвидом Эндлером (бывший генеральный директор Jumpshot и руководитель отдела исследований безопасности для TippingPoint и iDefense) SpyCloud предоставляет компаниям платформу для устранения нарушений данных путем предварительного предупреждения о том, что сотрудники или активы компании могут быть скомпрометированы. Иными словами стартап предлагает сервис предупреждающий заранее о возможных утечках данных, основанный компетентной аналитике.
Корпоративные клиенты могут использовать электронную почту, интерактивную панель мониторинга и/или API для мониторинга выставленных записей (адресов электронной почты, паролей, персональных идентификационных данных, финансовой информации и т. д.). И доступ к полной истории о нарушении клиентских данных. Крупные корпоративные клиенты (например, интернет-магазины) используют API для активного мониторинга и принятия мер, чтобы данные из учетных записей клиентов не попали в руки третьих лиц.
Перевод специально для mmgp: http://www.finsmes.com/2017/06/spycl...ing-round.html
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