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Стартап из США по разработке умных замков привлек $360 тысяч на Indiegogo

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Стартап из США по разработке умных замков привлек $360 тысяч на Indiegogo


Проект разработал умный замок Ultraloq UL1 и привлек $ 361 763

Проект из США смог собрать 1447 % требуемых инвестиций для реализации своего продукта. За 26 дней до окончания сбора средств из планируемых 25 тысяч Ultraloq смог привлечь 361 763 доллара. Инвесторами выступили 2689 людей из разных стран. Стартап был создан в Калифорнии, США.

Умный дверной замок Ultraloq UL1 обладает функцией открытия по отпечатку пальца, с помощью беспроводного брелка или через приложение на смарфоне, причем даже удаленно.


Приложение написаны под устройство работают как на андроид так и на ios. Через него посредством интернета можно управлять замком, вносить те или иные изменения, добавлять отпечатки пальцев определенных людей либо удалять их, а так же удаленно открывать двери гостям если вас нет дома.


Установка устройства не занимает много времени, а заключается лишь в закручивании 5 винтов. По мнению основателей Ultraloq UL1 это одно из самых простейших и безопасных решений для защиты дома, а так же легко попадания в него хозяином дома.


Предполагаемая цена будет в районе 100 долларов, а первый выпуск изделия планируется на октябрь этого года. Сейчас продукт проходит патентный отдел регистрации. Главной идеей создателей было облегчить вход и избавиться от ношения ключей, которое не является безопасным. Так же при большом количестве вещей в руках доставать или искать ключи становится просто невозможным, а брелок с кнопкой или отпечаток пальца может избавить от всех этих проблем. Так же преступники не смогут украсть у Вас ключи, так как палец украсть достаточно сложнее. При ситуации если гости пришли раньше Вас вы можете внести их отпечатки в базу и они с легкостью смогут ожидать Вас в гостинной


Уникальность: 100.00%
Переведено специально для mmgp.ru indiegogo
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Метки
бизнес, инвестиции, стартап, сша
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