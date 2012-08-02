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Акции Restoration Hardware упали на 26% из-за неутешительных доходов

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Акции Restoration Hardware упали на 26% из-за неутешительных доходов
В четверг компания Restoration Hardware, занимающаяся продажей качественной мебели, опубликовала финансовый отчет деятельности во втором квартале 2017 года. В связи с неутешительными результатами акции торговца мебелью упали на целых 26%. Согласно Bloomberg, во втором квартале розничный торговец высококачественной мебелью получил скорректированную прибыль на акцию в диапазоне от $ 0,38 до $ 0.43, а аналитики ожидали от $ 0,53 до $ 0,75. Во втором квартале EPS составил $ 0,05 на акцию.



Такие плачевные результаты связаны с тем, что Restoration Hardware перешла на модель членства с целью заменить рекламные мероприятия для привлечения клиентов на новую бизнес-модель. При обнародовании информации о доходах, Гэри Фридман, председатель и главный исполнительный директор компании сказал, что многие стратегии развития компании, такие как открытие физических магазинов и сокращения рекламных мероприятий, напрямую противоречат общепринятой мудрости и стратегии развития многих игроков отрасли. Но при этом компания создает уникальные механизм взаимодействия с клиентами, который не может быть реализован посредством интернета.

Оливер Чен, аналитик из Cowen, поделился своими мыслями о том, что в долгосрочной перспективе Restoration Hardware станет компанией «не для Amazon», но при этом торговая сеть будет устойчивой к конкуренции со стороны гиганта электронной коммерции. Единственный минус в том, что такие изменения могут быть более дорогостоящими, чем ожидалось.



Фридман сказал: «Мы полагаем, что устранение операционного хаоса и больших издержек, затрачиваемых на рекламу, станут хорошей почвой для внутренних перемен. Изменится качество продукта бренда по соотношению к цене, что приведет к улучшению качества на долгие годы».

В прошлом году акции Restoration Hardware выросли на 24%.

Перевод специально для mmgp.ru

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