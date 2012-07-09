Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Купим Ваших друзей. Дорого!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 412,302 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

14 правил инветирования денег в интернете для начинающих инвесторов

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Общие вопросы об инвестициях. Книги. Статьи. Обмен опытом и знаниями. С чего начать инвестировать? Куда выгодно вложить деньги? Как инвестировать без риска? Все ответы здесь.
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:03
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 19:49
#1
Интересующийся
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Возраст: 32
Адрес: Москва
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.04.2017
Сообщений: 104
Благодарностей: 3
УГ: 0
КП: 0.002
14 правил инветирования денег в интернете для начинающих инвесторов
Помните что эти правила не дают 100% зашиты от потери денег при инвестициях в интернете!!!
1. «Не что не вечно под луной!!!» Помните что 99% проектов в интернете являются финансовыми пирамидами и рано или поздно закрываются. Так же даже реальные компании могут просто обанкротиться.
2. Инвестируйте только свободные деньги или деньги которые вам не жалко потерять.
3. Не инвестируйте кридитные или заёмные деньги. В любой момент админ может свалить со всей кассой, а должником всё равно останитесь вы.
4. Не используйте один и тот же пароль дя входа и вывода средств.
5. Не используйте одинаковые пароли в разных проектах. Яркий пример: Недавно соскамелись экономические игры от группы Золотой кит и уже пошли взломы аккаунтов в других играх.
6. Не используйте пороли в проектах совпатающие с паролями от почты и платёжных систем.
7. По возможности включите 2-х факторную аунтификацию везде где только можно.
8. Диверсифицируйте риски. «Не хроните все яйца в одной корзине». При наличии 100$ лучше их вложить в 5/10/15 проектов и получать по чучуть с каждого, чем потерять всё в одном. Создайте свой инвестиционный портфель.
9. Постарайтесь проанализировать проект, стоит ли в него вообще входить. Смотрите на статистику и предоставленную информацию на сайте. Если проект только открылся и на него не идёт агрессивной рекламы (на ютубе, в соц сетях), но при этом статистика показывает гигантские суммы вложений, заоблачное количество пользователей, в такой проект входить не стоит. Посмотрите на какое время куплкн домен, сам попался на кидалово в 2014 году, не посмотрел что домен был арендован на месяц. Не моловажен и сам домен, .xyz .tk и т.д. являются бесплатными доменами, это значит что админ просто хочет собрать деньги и свалить. Посмотрите на каком хостинге находится сайт, проекты на бесплатных хостингах обычно сделаны для сбора бабок. Также посмотрите контакты, с проектами у которых потдержка на бесплатном почтовике лучше не работать.
10. Научитесь анализировать когда стоит входить в проект. К примеру в фасте 50% в день/депозит на 3 дня можно входить только в первый день.
11. Не реинвестируйте деньги до тех пор пока не выйдите в безубыток,
12. Реинвестируйте не более 50% от прибыли.
13. Учитесь приглашать рефералов и набирать свою команду. В 99% проектов есть партнёрская программа. Приглашая других людей вы быстрее окупитесь и больше заработаете. Для строительства своей команды вам поможет предоставление рефбеков(к примеру я передоставляю рефбеки в 50% от того что получаю на вывод(иногда 100% если партнёрка идёт 50% на вывод 50% на реинвест), то есть если партнёрка составляет 10% я своим партнёрам возвращаю 5% от их вложений) и страховки на случай скама(но тут уже сложнее, либо вы откладываете из своих, либо договриваетесь с администрацией).
14. Обучайте своих партнёров этим правилам.


Если данная статья была вам полезна, нажмите спасибо.
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

GEG Alienswar
Mladkovskiy на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:03
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Инвестиции в торговлю с Амазон: советы для начинающих инвесторов. Oliver Frank Инвестирование для начинающих 3 Вчера 13:52
Ошибки начинающих инвесторов (спекулянтов) на рынке snekk Forex: форум для начинающих 41 21.05.2014 17:00
Игра для начинающих инвесторов AMM Архив: Инвестирование в стартапы 30 09.07.2012 00:42

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Ciara
Gwenny.org - Безлимитный заработок
От Ciara в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Коммерческий проект по закупке товаров из Китая (для клиента)
От ChinLim в разделе «Архив: Инвестирование в стартапы»
Аватара нет
ПАММ-счет Lenaly:620971 (ForexTrend)
От alex7810 в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар pilot10
Женщины и Биткойн
От pilot10 в разделе «Новости криптовалют»
Аватар Vurlakk
Как поднять IPv6 прокси. Мануал
От Vurlakk в разделе «Социальные сети»
Аватара нет
Самый крупный алмаз в мире не нашёл своего покупателя
От Oziris в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
412,302
Тем
472,350
Сообщений
11,691,841

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube