Mladkovskiy Интересующийся

Имя: Дмитрий Пол: Мужской Возраст: 32 Адрес: Москва Инвестирую в: HYIP Регистрация: 29.04.2017 Сообщений: 104 Благодарностей: 3 УГ: 0 КП: 0.002

14 правил инветирования денег в интернете для начинающих инвесторов

1. «Не что не вечно под луной!!!» Помните что 99% проектов в интернете являются финансовыми пирамидами и рано или поздно закрываются. Так же даже реальные компании могут просто обанкротиться.

2. Инвестируйте только свободные деньги или деньги которые вам не жалко потерять.

3. Не инвестируйте кридитные или заёмные деньги. В любой момент админ может свалить со всей кассой, а должником всё равно останитесь вы.

4. Не используйте один и тот же пароль дя входа и вывода средств.

5. Не используйте одинаковые пароли в разных проектах. Яркий пример: Недавно соскамелись экономические игры от группы Золотой кит и уже пошли взломы аккаунтов в других играх.

6. Не используйте пороли в проектах совпатающие с паролями от почты и платёжных систем.

7. По возможности включите 2-х факторную аунтификацию везде где только можно.

8. Диверсифицируйте риски. «Не хроните все яйца в одной корзине». При наличии 100$ лучше их вложить в 5/10/15 проектов и получать по чучуть с каждого, чем потерять всё в одном. Создайте свой инвестиционный портфель.

9. Постарайтесь проанализировать проект, стоит ли в него вообще входить. Смотрите на статистику и предоставленную информацию на сайте. Если проект только открылся и на него не идёт агрессивной рекламы (на ютубе, в соц сетях), но при этом статистика показывает гигантские суммы вложений, заоблачное количество пользователей, в такой проект входить не стоит. Посмотрите на какое время куплкн домен, сам попался на кидалово в 2014 году, не посмотрел что домен был арендован на месяц. Не моловажен и сам домен, .xyz .tk и т.д. являются бесплатными доменами, это значит что админ просто хочет собрать деньги и свалить. Посмотрите на каком хостинге находится сайт, проекты на бесплатных хостингах обычно сделаны для сбора бабок. Также посмотрите контакты, с проектами у которых потдержка на бесплатном почтовике лучше не работать.

10. Научитесь анализировать когда стоит входить в проект. К примеру в фасте 50% в день/депозит на 3 дня можно входить только в первый день.

11. Не реинвестируйте деньги до тех пор пока не выйдите в безубыток,

12. Реинвестируйте не более 50% от прибыли.

13. Учитесь приглашать рефералов и набирать свою команду. В 99% проектов есть партнёрская программа. Приглашая других людей вы быстрее окупитесь и больше заработаете. Для строительства своей команды вам поможет предоставление рефбеков(к примеру я передоставляю рефбеки в 50% от того что получаю на вывод(иногда 100% если партнёрка идёт 50% на вывод 50% на реинвест), то есть если партнёрка составляет 10% я своим партнёрам возвращаю 5% от их вложений) и страховки на случай скама(но тут уже сложнее, либо вы откладываете из своих, либо договриваетесь с администрацией).

14. Обучайте своих партнёров этим правилам.



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Если данная статья была вам полезна, нажмите спасибо. Помните что эти правила не дают 100% зашиты от потери денег при инвестициях в интернете!!!1. «Не что не вечно под луной!!!» Помните что 99% проектов в интернете являются финансовыми пирамидами и рано или поздно закрываются. Так же даже реальные компании могут просто обанкротиться.2. Инвестируйте только свободные деньги или деньги которые вам не жалко потерять.3. Не инвестируйте кридитные или заёмные деньги. В любой момент админ может свалить со всей кассой, а должником всё равно останитесь вы.4. Не используйте один и тот же пароль дя входа и вывода средств.5. Не используйте одинаковые пароли в разных проектах. Яркий пример: Недавно соскамелись экономические игры от группы Золотой кит и уже пошли взломы аккаунтов в других играх.6. Не используйте пороли в проектах совпатающие с паролями от почты и платёжных систем.7. По возможности включите 2-х факторную аунтификацию везде где только можно.8. Диверсифицируйте риски. «Не хроните все яйца в одной корзине». При наличии 100$ лучше их вложить в 5/10/15 проектов и получать по чучуть с каждого, чем потерять всё в одном. Создайте свой инвестиционный портфель.9. Постарайтесь проанализировать проект, стоит ли в него вообще входить. Смотрите на статистику и предоставленную информацию на сайте. Если проект только открылся и на него не идёт агрессивной рекламы (на ютубе, в соц сетях), но при этом статистика показывает гигантские суммы вложений, заоблачное количество пользователей, в такой проект входить не стоит. Посмотрите на какое время куплкн домен, сам попался на кидалово в 2014 году, не посмотрел что домен был арендован на месяц. Не моловажен и сам домен, .xyz .tk и т.д. являются бесплатными доменами, это значит что админ просто хочет собрать деньги и свалить. Посмотрите на каком хостинге находится сайт, проекты на бесплатных хостингах обычно сделаны для сбора бабок. Также посмотрите контакты, с проектами у которых потдержка на бесплатном почтовике лучше не работать.10. Научитесь анализировать когда стоит входить в проект. К примеру в фасте 50% в день/депозит на 3 дня можно входить только в первый день.11. Не реинвестируйте деньги до тех пор пока не выйдите в безубыток,12. Реинвестируйте не более 50% от прибыли.13. Учитесь приглашать рефералов и набирать свою команду. В 99% проектов есть партнёрская программа. Приглашая других людей вы быстрее окупитесь и больше заработаете. Для строительства своей команды вам поможет предоставление рефбеков(к примеру я передоставляю рефбеки в 50% от того что получаю на вывод(иногда 100% если партнёрка идёт 50% на вывод 50% на реинвест), то есть если партнёрка составляет 10% я своим партнёрам возвращаю 5% от их вложений) и страховки на случай скама(но тут уже сложнее, либо вы откладываете из своих, либо договриваетесь с администрацией).14. Обучайте своих партнёров этим правилам.Если данная статья была вам полезна, нажмите спасибо.

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