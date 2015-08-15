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Во время Рамадана в ОАЭ функционируют холодильники с бесплатной едой



У мусульман сейчас проходит священный месяц Рамадан, который закончится 25 июня с.г. празднованием Рамазон Байрама. Известно, что в течение этого обязательного поста правоверные мусульмане днем не кушают, не курят и отказываются от интимной близости. И поскольку ночью питаться разрешается, многие обеспеченные сторонники этой религии в связи проходящим священный месяцем Рамадан стараются сотворить побольше добрых дел и особенно для людей, которые не так сильно обеспечены как они.



И например, в арабском эмирате Дубаи, до конца этого месяца будет работать программа "открытых холодильников", в который любой желающий может положить питание соответствующее мусульманским канонам, тем самым показывая окружающим, что помыслы его чисты и готов оказывать помощь единоверцам на бесплатной основе.



Эта акция проходит в рамках программы Sharing Fridge (если дословно, то: "Поделись едой из холодильника или просто - "открытый холодильник") и саму программу несколько лет назад запустили два благотворителя из Дубая и это г-н Йел и г-н Эбрахимом и немного позже к ним присоединился г-н Самайшей Саид, который переехал жить в ОАЭ из Австралии. Со временем эта инициатива по оказанию помощи работникам (в основном иностранным рабочим коих великое множество в ОАЭ) нашла поддержку среди остального населения эмирата и сейчас это можно уже назвать отдельным благотворительным движением.



В настоящее время на улицах города с населением почти под 3 млн человек было установлено почти 50 крупногабаритных холодильников и ежедневно из каждого из них берут еду приблизительно по 150 человек, т.е. где-то 7500 человек каждый день питаются каждую ночь бесплатно, за счет жертвователей. Повторим, инициатива носит полностью добровольный характер и кто-то из жителей Дубая предоставляет большие холодильники, другие люди предоставляют удобное место и электричество для такого холодильника, ну а большинство закладывают в него питание.



Через местные СМИ эта идея довольно активно пропагандируется и следуют призывы делать свои пожертвования, чтобы разделите с другим еду во время Рамадана. И в основном в такие рифрежераторы попадает печенье, сухофрукты, финики, мешочки c арахисом и разного рода орехами, свежие фрукты, соки, вода и т.п. Также на всех холодильниках развешаны плакаты на разных языках, что здесь можно взять бесплатное питание, а инициативная группа Sharing Fridge помогает подобрать удобный ближайший бесплатный холодильник даже через Интернет на карте Дубая.



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/593184d0921f9 У мусульман сейчас проходит священный месяц Рамадан, который закончится 25 июня с.г. празднованием Рамазон Байрама. Известно, что в течение этого обязательного поста правоверные мусульмане днем не кушают, не курят и отказываются от интимной близости. И поскольку ночью питаться разрешается, многие обеспеченные сторонники этой религии в связи проходящим священный месяцем Рамадан стараются сотворить побольше добрых дел и особенно для людей, которые не так сильно обеспечены как они.И например, в арабском эмирате Дубаи, до конца этого месяца будет работать программа "открытых холодильников", в который любой желающий может положить питание соответствующее мусульманским канонам, тем самым показывая окружающим, что помыслы его чисты и готов оказывать помощь единоверцам на бесплатной основе.Эта акция проходит в рамках программы Sharing Fridge (если дословно, то: "Поделись едой из холодильника или просто - "открытый холодильник") и саму программу несколько лет назад запустили два благотворителя из Дубая и это г-н Йел и г-н Эбрахимом и немного позже к ним присоединился г-н Самайшей Саид, который переехал жить в ОАЭ из Австралии. Со временем эта инициатива по оказанию помощи работникам (в основном иностранным рабочим коих великое множество в ОАЭ) нашла поддержку среди остального населения эмирата и сейчас это можно уже назвать отдельным благотворительным движением.В настоящее время на улицах города с населением почти под 3 млн человек было установлено почти 50 крупногабаритных холодильников и ежедневно из каждого из них берут еду приблизительно по 150 человек, т.е. где-то 7500 человек каждый день питаются каждую ночь бесплатно, за счет жертвователей. Повторим, инициатива носит полностью добровольный характер и кто-то из жителей Дубая предоставляет большие холодильники, другие люди предоставляют удобное место и электричество для такого холодильника, ну а большинство закладывают в него питание.Через местные СМИ эта идея довольно активно пропагандируется и следуют призывы делать свои пожертвования, чтобы разделите с другим еду во время Рамадана. И в основном в такие рифрежераторы попадает печенье, сухофрукты, финики, мешочки c арахисом и разного рода орехами, свежие фрукты, соки, вода и т.п. Также на всех холодильниках развешаны плакаты на разных языках, что здесь можно взять бесплатное питание, а инициативная группа Sharing Fridge помогает подобрать удобный ближайший бесплатный холодильник даже через Интернет на карте Дубая.Специально для mmgp.ru

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