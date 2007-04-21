Яндекс.Деньги возвращают 5% за покупки

Яндекс.Деньги запускают летнюю акцию, в рамках которой клиентам возвращается 5% от платежей, совершенных с помощью телефона.
Чтобы получить Cash Back, достаточно в течение лета оплачивать покупки через Apple Pay или приложение Яндекс.Денег для Android-устройств. Кэшбек начисляется за покупки, совершенные в следующих категориях:
поездки (такси, метро, общественный транспорт);
авто (аренда, АЗС);
билеты (самолеты, кинотеатры);
общепит (рестораны, кафе, Fast Food).
Чтобы Cash Back сработал, достаточно включить Apple Pay либо бесконтактные платежи для Android-устройств по инструкции:
Для iOS-устройств – добавьте карту Яндекс.Денег в Wallet и расплачивайтесь ею через Apple Pay. Если банковской карточки нет, оформите моментальную виртуальную карту в приложении Яндекс.Денег.
Для Android-устройств с NFC-технологией – скачайте приложение Яндекс.Денег, авторизуйтесь в нем и в разделе «Бесконтактные платежи» нажмите «Включить».
Предложение действительно в период 01.06 – 31.08.2017 года.
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