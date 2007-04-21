Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Деньги - инструмент, с которым нужно уметь обращаться. MMGP
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 412,302 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Яндекс.Деньги возвращают 5% за покупки

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:03
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 19:34
#1
Топ Мастер
 
Имя: игорь
Пол: Мужской
Адрес: СССР
Регистрация: 21.04.2007
Сообщений: 22,576
Благодарностей: 10,520
УГ: 91
КП: 0.099
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
Яндекс.Деньги возвращают 5% за покупки
Яндекс.Деньги запускают летнюю акцию, в рамках которой клиентам возвращается 5% от платежей, совершенных с помощью телефона.




Чтобы получить Cash Back, достаточно в течение лета оплачивать покупки через Apple Pay или приложение Яндекс.Денег для Android-устройств. Кэшбек начисляется за покупки, совершенные в следующих категориях:

поездки (такси, метро, общественный транспорт);
авто (аренда, АЗС);
билеты (самолеты, кинотеатры);
общепит (рестораны, кафе, Fast Food).
Чтобы Cash Back сработал, достаточно включить Apple Pay либо бесконтактные платежи для Android-устройств по инструкции:

Для iOS-устройств – добавьте карту Яндекс.Денег в Wallet и расплачивайтесь ею через Apple Pay. Если банковской карточки нет, оформите моментальную виртуальную карту в приложении Яндекс.Денег.
Для Android-устройств с NFC-технологией – скачайте приложение Яндекс.Денег, авторизуйтесь в нем и в разделе «Бесконтактные платежи» нажмите «Включить».
Предложение действительно в период 01.06 – 31.08.2017 года.

источник
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

А вы знаете про супер заработки?
NewHyip.com - авторский блог про хайпы!
HyipClub.Club-Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций!!! RCB - 5000%-HyipClub.Club
tigr на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:03
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
россиянам не возвращают украденные с карт деньги dbchange Новости в мире финансов и инвестиций 2 31.03.2017 21:14
Возможно Яндекс продаст Яндекс-Деньги LSasha Яндекс-Деньги 17 09.01.2017 19:27
LiqPay не возвращают деньги! Bestinvestor LiqPay (ЛикПей) 105 20.03.2016 11:39
Яндекс интересуется интеграцией Биткоина в свою финансовую платформу Яндекс.Деньги Aliaksandre Новости в мире финансов и инвестиций 9 10.10.2015 21:42
Отказали в обслуживании, а деньги не возвращают в банк vladislavaba WebMoney 2 22.09.2015 11:30

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Sunrize7
Крупнейший скандинавский банк отказывается кредитовать россиян
От Sunrize7 в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар Андрей Рубаник
Нуждаюсь в услугах по созданию сайта
От Андрей Рубаник в разделе «Сайтостроение: общий форум»
Аватар venik55
ПРО ФОНДОВЫЕ РЫНКИ
От venik55 в разделе «Курилка»
Аватара нет
Сайты с новостями технологий и интернета
От luckyea в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар nlobp
Элита - bankelita.ru
От nlobp в разделе «Банки России»
Аватара нет
Продам сайт инвестпроекта sport-invest.pro
От Auger в разделе «Архив»
.     
Пользователей
412,302
Тем
472,350
Сообщений
11,691,843

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube