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Заработок биткоинов в Trade Coin Club (TCC)

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Старый Сегодня, 19:29
#1
Интересующийся
 
Имя: Andriy
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 04.04.2014
Сообщений: 15
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Заработок биткоинов в Trade Coin Club (TCC)


Trade Coin Club - это торговая площадка на которой каждый партнер сможет зарабатывать себе биткоины, в автоматическом режиме. Отличный инструмент как для представителя сетевой индустрии, так для инвесторов, а так же людей, кто торгует на бирже криптовалютой

1. Начисления происходят без малейших сбоев.
2. Все начисления происходят в биткоинах, что очень хорошо, так как к 17% с пассива прибавляем рост курса биткоина за прошедший месяц (почти 30%), и получается очень недурно.
3. Вывод денег на биткоин-кошелек в любую минуту, нет никаких ограничений и т.п.
4. Если ты не дуб и не живешь на необитаемом острове, то к концу первой недели работы без проблем выходишь на 200-300$ в день.
5. Бинар вкупе с личным спонсированием работают прекрасно (18-20%) со всей суммы приглашенного партнера (посчитайте, если человек заходит на 5-10 биткоинов).
6. Люди заходят активно, так как проект отлично зарекомендовал себя в Штатах и Японии. В России совсем недавно. 25-26 мая начинается экспансия в Китай и Филиппины.
7. Система обучения нашей команды — просто супер! Все понятно, доступно, даже если вы только сегодня впервые услышали слова "биткоин", "млм" и т.п.
8. Есть и другие интересные пункты.
Приглашаем вас в наш клуб по ссылке для ознакомления более подробно о компании: https://goo.gl/Ah2XCj

Обращайтесь, я на связи. Любая помощь, С уважением.
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Инвестьируйте с умом!
Последний раз редактировалось Andriy Protsic; Сегодня в 19:35.
Andriy Protsic на форуме  
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