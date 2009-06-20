Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Деньги - инструмент, с которым нужно уметь обращаться. MMGP
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 412,302 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

VIMAX - vimax.online

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:03
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 19:03
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Регистрация: 20.06.2009
Сообщений: 519
Благодарностей: 12
УГ: 2
КП: 0.015
VIMAX - vimax.online
Я не админ данного проекта, тема создана с целью ознакомления!

Старт проекта: 2 июня 2017 в 18:00 по МСК




Легенда

Трейдеры нашей компании торгуют на рынке более пяти лет. За это время было проверено, отобрано и разработано множество различных стратегий торговли. Но 2017 год был особенно успешным, так как нами были разработаны алгоритмы практически безубыточной торговли.

Эти инструменты предоставляют нашей команде широкие возможности, 95% всех наших сделок закрываются с прибылью. В связи с этим было принято решение создать инвестиционный проект vimax для реализации наших амбициозных устремлений по занятию лидирующих позиций в сфере онлайн трейдинга.

Инвестиционные планы:
50% за 24 часа

Сумма вклада
мин.100 рублей или 1,5$,
макс.200 000 руб. 3025 usd.

Минимальная сумма вывода 15 рублей или 0.10$.

Выплаты на платежную систему payeer моментально, на qiwi,perfectmoney вывод происходит в ручном режиме и может занимать от 5 минут до 24 часов.

Платёжные системы:
Payeer,Qiwi Wallet, Perfect,

Реферальная система: 10% (1 уровень),2.5% (2 уровень),1% (3 уровень)

Мой вклад



__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Последний раз редактировалось myrena; Сегодня в 19:06.
myrena на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:03
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Кредиты Украинских банков
От vhamraev в разделе «Банковский форум»
Аватар pilot10
Блокчейн способен перевернуть работу налоговиков
От pilot10 в разделе «Новости криптовалют»
Аватара нет
Gainbank - gainbank.biz
От Angel-monitor в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар bizneser
Google Assistant заработал на OnePlus 3
От bizneser в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар empty756
fx-trade.biz - Fx-Trade
От empty756 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар all-hyips
Randall Trading - randall-trading.com
От all-hyips в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
412,302
Тем
472,350
Сообщений
11,691,841

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube