VIMAX - vimax.online

Я не админ данного проекта, тема создана с целью ознакомления!
Старт проекта: 2 июня 2017 в 18:00 по МСК
Легенда
Трейдеры нашей компании торгуют на рынке более пяти лет. За это время было проверено, отобрано и разработано множество различных стратегий торговли. Но 2017 год был особенно успешным, так как нами были разработаны алгоритмы практически безубыточной торговли.
Эти инструменты предоставляют нашей команде широкие возможности, 95% всех наших сделок закрываются с прибылью. В связи с этим было принято решение создать инвестиционный проект vimax для реализации наших амбициозных устремлений по занятию лидирующих позиций в сфере онлайн трейдинга.
Инвестиционные планы:
50% за 24 часа
Сумма вклада
мин.100 рублей или 1,5$,
макс.200 000 руб. 3025 usd.
Минимальная сумма вывода 15 рублей или 0.10$.
Выплаты на платежную систему payeer моментально, на qiwi,perfectmoney вывод происходит в ручном режиме и может занимать от 5 минут до 24 часов.
Платёжные системы:
Payeer,Qiwi Wallet, Perfect,
Реферальная система: 10% (1 уровень),2.5% (2 уровень),1% (3 уровень)
Мой вклад