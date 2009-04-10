Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Старый Сегодня, 18:05
#1
трейдер
Форекс-блогер
 
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Имя: Юрий
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Поколение игроманов
Аналитик Мари Микерен от компании KPCB подготовил доклад о трендах развития интернета. Часть доклада посвящена успехам интерактивных развлечений, в том числе киберспорта. Вот несколько фактов относительно современных игроков в компьютерные игры:

1) на 2016 год на планете обитает 2,6 миллиарда игроков. Это при том, что сейчас на Земле живет 7.5 миллиардов человек. То есть примерно треть жителей планеты интересуется компьютерными играми. В 1995 году их было всего 100 миллионов.

2) представители «поколения X» (родившиеся после 1970 годов) и миллениалы (рожденные с 1990-х) играют с пеленок. Эти два поколения людей не видели мира без видеоигр

3) за прошлый год игровая индустрия принесла $100 миллиардов дохода. Примерно половину этой суммы принесли азиатские игроки.

4) средний возраст игрока из США — 35 лет. Однако играют люди всех возрастных категорий

5) женщины-геймеры тоже с рождения используют консоли, компьютеры и другие устройства. Большинство из них любят игры казуального жанра, так как «совместить 3 в ряд» и фермы. Они одинаково привлекают по 69% дам. Меньше половины играют женщин любят все остальное: фентезийные MMO — 36%, приключенческие боевики -18%, онлайн-проекты в стиле научной фантастики — 16%. Шутеры от первого лица по душе лишь 7% женщин.

6) за день пользователь тратит на Instagram 21 минуту, а на Facebook — 50 минут. И только видеоигры в среднем захватывают юзера на 51 минуту — самый высокий показатель среди всех социальных медиа.

7) компьютерные игры способствуют росту технологий. По расчетам Nvidia, мощность графического процессора выросла с 5 гигафлопс в 2002 году (Battlefield 1942) до 350 гигафлопс на 2007-й (Unreal Toutrnament 3). В прошлом году мощность графического процессора составила 10 тысяч гигафлопс, которые измерили с помощью Paragon

8) скачок планетарного масштаба сделал и киберспорт. В 1972 году киберспортсменами можно было назвать разве что ученых из лаборатории Стэнфордского университета. Сейчас за мировым чемпионатом по игре League of Legends посмотрело 43 миллиона онлайновых зрителей

9) 27% опрошенных миллениалов в равной степени значительно увлекаются киберспортом, и традиционными соревнованиями. Старшее поколение все еще предпочитает «футбол и хоккей»: 45% опрошенных против 13%

10) в 2016 году контент, связанный с киберспортом, в среднем набрал за месяц 161 миллион зрителей. Это на 40% больше, чем годом ранее

11) из всех зрители почти 79% в возрасте до 35 лет. В этой возрастной категории насчитали 29% женщин.

По материалам techtoday.in.ua
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tanrad на форуме  
Старый Сегодня, 18:32
#2
Интересующийся
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Регистрация: 28.02.2017
Сообщений: 66
Благодарностей: 18
УГ: 0
КП: 0.123
Re: Поколение игроманов
А я всегда мечтал работать в каком-нибудь Blizzard или Ubisoft.
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Yukkas на форуме  
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